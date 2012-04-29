به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند ، کشاورززاده سفیر ایران در ازبکستان عصر شنبه به همراه برخی خانواده های ایرانیان مقیم تاشکند برای تماشای مسابقات و تشویق تیم ایران در سالن محل برگزاری مسابقات حضور پیدا کردند.

توزیع جوایز وزن 100+ کیلوگرم که محمدرضا رودکی را روی سکوی قهرمانی داشت بر عهده کشاورززاده قرار گرفت و بعد از توزیع جوایز و در زمان اهتزاز پرچم مقدس کشورمان سرود دیگری به جای سرود کشورمان در سالن پخش شد. این امر با اعتراض شدید میراسماعیلی مواجه شد و وی مانع از آن شد تا رودکی از سکوی قهرمانی پائین بیاید.

میراسماعیلی اعترض خود را به "آرمن باغداساروف" رئیس فدراسیون جودو ازبکستان اعلام و عنوان داشت در صورت اصلاح نشدن این اشتباه مدال رودکی را به برگزارکنندگان عودت خواهد داد و اعتراض رسمی را به مسئولان فدراسیون جهانی اعلام می دارد.

پس از دقایقی سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران در سالن طنین انداز شد و مسئولان برگزار کننده به طور رسمی از مسئولان فدراسیون جودو و سفیر جمهوری اسلامی که توزیع جوایز این وزن را برعهده داشت عذرخواهی کردند.

پاداش مدال آوران پرداخت شد

سرپرست فدراسیون جودو پاداش مدال آوران مسابقات قهرمانی را شب گذشته پرداخت کرد. رستگار سرپرست فدراسیون جودو قبل از آغاز رقابتهای قهرمانی آسیا به اعضای تیم ملی قول پرداخت پاداش در صورت کسب مدال داده بود که در پایان این مسابقات به وعده خود عمل کرد.

وی به محمدرضا رودکی برای کسب مدال طلا 100 میلیون ریال، به جواد محجوب نایب قهرمان آسیا 40 میلیون ریال و به امیر قاسمی نژاد هم 10 میلیون ریال برای کسب مدال برنز پرداخت کرد. همچنین محمد جمالی و علی معلومات که به عنوان پنجم رسیده بودند هر کدان 200 دلار پاداش دریافت کردند.

رقابتهای جودو قهرمانی آسیا روز جمعه با حضور 185 جودوکاراز 26 کشور آسیایی در تاشکند آغاز و شب گذشته با قهرمانی کره جنوبی به پایان رسید. تیم ایران هم بعد از کشور میزبان با سه مدال رنگارنگ در جای سوم ایستاد.