عدم رعایت حق تقدم عبور دو نفر را به کام مرگ کشاند/ 16 تصادف در یک هفته

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه در کیلومتر 32 محور بیرجند به نهبندان بین یک دستگاه تریلی هوو و یک دستگاه پژو 405 اتفاق افتاد.

به گفته وی عدم رعایت حق تقدم عبور از سوی راننده تریلی سبب شد تا دو نفر فوت کنند و دو نفر نیز مجروح شوند.

وی از بروز 16 فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان طی هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ امینی تصریح کرد: یک فقره تصادف فوتی با دو نفر فوت شده، 12 فقره تصادف جرحی با 15 نفر مجروح و سه فقره تصادف خسارتی حاصل تصادفات هفته گذشته استان گزارش شده است.

وی بیان داشت: 38 درصد تصادفات در محورهای اصلی و 62 درصد تصادفات در محورهای فرعی و روستایی رخ داده که 62 درصد تصادفات در این مدت با واژگونی خودرو همراه بوده است.

به گفته وی، تخطی از سرعت مطمئنه با 46 درصد، انحراف به چپ، عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور هر کدام با 15 درصد از مهمترین دلایل بروز حوادث رانندگی گزارش شده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: سواری ها با 62 درصد، کامیون و تریلی با 23 درصد و موتورسیکلت ها با 15 درصد از مهمترین وسایل نقلیه حادثه ساز هفته گذشته بوده اند.