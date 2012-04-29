به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در هشتمین جلسه دادگاه فساد مالی حضور یافت.
گفتنی است دولت آبادی در تمامی جلسات دادگاه حاضر شده و در جلسه اول نیز بخشی از کیفر خواست متهم ردیف اول را قرائت کرد.
دادستان تهران دقایقی قبل در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی حاضر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در هشتمین جلسه دادگاه فساد مالی حضور یافت.
گفتنی است دولت آبادی در تمامی جلسات دادگاه حاضر شده و در جلسه اول نیز بخشی از کیفر خواست متهم ردیف اول را قرائت کرد.
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