به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در هشتمین جلسه دادگاه فساد مالی حضور یافت.

گفتنی است دولت آبادی در تمامی جلسات دادگاه حاضر شده و در جلسه اول نیز بخشی از کیفر خواست متهم ردیف اول را قرائت کرد.