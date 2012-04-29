ایران :

ایران در آستانه رای گیری روز جمعه بررسی می کند؛ گرایش سیاسی 130 نامزد انتخابات

وزیر اقتصاد در پاسخ به منتقدان اعلام کرد؛ اختصاص یارانه 10 هزار میلیارد تومانی برای بخش تولید

رئیس سازمان وظیفه عمومی در گفت و گوی اختصاصی با "ایران" تشریح کرد: جزئیات معافیت های جدید و بخشودگی غایبان

تفاهم:

از دیروز عملیاتی شد؛ تجارت آزاد ایران و سوریه

سقوط مجدد قیمت سکه و ارز؛ دلار 1710، سکه 665 هزار تومان

صنایع لبنی در پاسخ به اخطار سازمان حمایت: برگشت قیمت محصولات لبنی قابل اجرا نیست



تهران امروز:

دومین هشدار درباره انفجار تورمی

وزیر خارجه روسیه: تحریم نفت ایران به ضرر اروپاست

با حضور دکتر قالیباف و حجت الاسلام صدیقی انجام شد؛ بازگشایی خط 4 مترو

جام جم :

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی روند

کشف عسلویه دوم در جنوب ایران

بحران در اردوی استقلال

جوان:

آیت الله مصباح در دیدار اعضای جبهه پایداری: خطر جریان انحرافی بیشتر از فتنه های گذشته است

با پیش شرط بازرسی های نامحدود انجام می شود؛ آمریکا به دنبال قانع کردن ایران به غنی سازی 5 درصدی



حمایت:

یک هفته مانده به نشست بغداد، در وین برگزار می شود؛ گفت و گوی ایران و آژانس اواخر اردیبهشت

توکلی: افزایش چهاربرابری قیمت ها با اجرای فاز دوم هدفمندی

واکنش کارشناسان به مصوبه اخیر هیئت دولت پیرامون ساماندهی و افزایش نظارت بر خبرگزاری ها؛ قانون جامع حلال مشکلات رسانه هاست



خراسان:

پاداش 100 میلیون تومانی برای مدیرعامل مخابرات

درگیری لفظی نمایندگان پارلمان با داوود اوغلو درباره سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه

اظهارات چند نماینده مجلس درباره سناریوی دولت برای آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی



شرق:

رحیمی: برنامه ای برای کنترل قیمت ها نداریم

علی اصغر سلطانیه خبر داد: مذاکرات ایران و آژانس 24 و 25 اردیبهشت در "وین"

پس از وزارت نفت رخ داد؛ حمله "سایبری" به وزارت علوم



فرهیختگان:

بهارستان و رقابت 2 رئیس

سکه 658000، دلار 1710 ؛ پایان سرکشی قیمت سکه و ارز

وزارت علوم اعلام کرد: ممنوعیت برگزاری دوره های معادل



قدس:

امروز "ابوموسی" کانون توجه همه ایرانیان است؛ روز طلایی خلیج فارس

سلطانیه خبر داد: برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آژانس در وین

جواب سربالای تولیدکنندگان به سازمان حمایت؛ برگشت قیمت محصولات لبنی محال است!



کیهان:

هشدار کنگره به کاخ سفید؛ حمله سایبری ایران برای آمریکا ویران کننده خواهد بود

انتقاد شدید معاون اول رئیس جمهور از بی تدبیری دولت در مهار گرانی

عربستان سفارت و کنسولگری خود را در قاهره بست



گسترش:

اقتصاد ایران نیاز به دیوار تعرفه ندارد؛ نخستین موافقت نامه تجارت آزاد ایران اجرایی شد

در میزگرد "گسترش صنعت" تاکید شد: خروج تولیدات فاقد مزیت از گردونه حمایت



ملت ما:

وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با "دنیای اقتصاد" اعلام کرد؛ سه اهرم برای مهار مسکن

عرضه بر تقاضا غلبه کرد؛ سقوط بازار سکه و دلار

نماینده دائم ایران در آژانس خبر داد: گفت و گوی ایران و آژانس قبل از مذاکرات بغداد



وطن امروز:

رقیب سارکوزی اتحادیه اروپایی را به چالش کشیده است؛ ادامه جدال اولاند و مرکل

حمایت حجت الاسلام صدیقی از مهرداد بذرپاش؛ حضور تمام قد و مومنانه جوانان در عرصه سیاسی ضروری است

همشهری:

در آستانه دور دوم مذاکرات تهران با 1+5 در بغداد عنوان شد؛ هشدار نفتی روسیه به اروپا درباره ایران

ایران دومین کشور دنیا در پیوند سلول های بنیادی

مردودی از دوره راهنمایی حذف می شود