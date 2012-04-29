شوراهای اسلامی جدی گرفته نشدند/ اختلاف درونی تیشه ای بر ریشه شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، فرمان الهی التزام به نظام شورا که بر اساس آیات شریفه " و امرهم شوری بینهم" صادر شده است به تنهایی گویای اهمیت و جایگاه رفیع نظام شورایی در دین مبین اسلام است.

تأکیداتی که پیشوایان دین بر اهمیت شور و مشورت داشته اند به خوبی در روایات اسلامی منعکس شده و نظام شورایی را به عنوان نظامی مبتنی بر باورهای دینی جلوه گر کرده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به هنگام تدوین قانون اساسی، شوراها به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در امور کشور از جایگاهی رفیع برخوردار شده اند و مبحث شوراها یک فصل شامل شش اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است .

با توجه به عملکرد شوراها طی سه دوره گذشته می توان این نهاد را مورد بررسی قرار داد و به بیان چالش های موجود و تأثیرگذار در این عرصه پرداخت .

در روز شوراها و در گفتگو با رئیس شورای اسلامی شهر ابرکوه مشکلات موجود و چالش های در پیش روی شوراهای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفته است.

آموزش بزرگترین چالش در مسیر شوراهاست

سید نبی رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اصلی ترین مشکلاتی که شوراهای اسلامی با آن مواجه هستند عدم آموزش اعضای شوراهاست .

وی افزود: از آنجا که شوراهای اسلامی از تصمیم سازان اصلی توسعه و مدیریت شهر و عاملان و تسریع کنندگان روند توسعه کشور به شمار می آیند، باید تصمیمات آنها بر اساس اندیشه علمی و عقلانیت باشد و این مسئله مستلزم آموزش کاربری آنان است .

رسولی عنوان کرد: دستیابی سریع تر این نیروها به اهداف و بهره گیری از خلاقیت ها یک ضرورت است و آموزش اعضای شوراهای شهری و روستایی به همگامی برنامه های ملی و محلی کمک می کند .

وی با بیان اینکه شوراها در ابتدای راه به یک سری آموزش های تخصصی و عمومی نیاز دارند، افزود: آموزش در حوزه انتخاب شهردار، وضع مقررات شهری و نظارت بر عملکرد سازمان های دولتی، عمومی و خصوصی از جمله نیازهای آموزشی ضروری و اولیه است .

به گفته رسولی، شناخت شوراها از وظایف و اختیارات خود و چگونگی برقراری ارتباط و آشنایی با توسعه و مفاهیم آن و اتکاء به علم و دانش نیز از ضروری ترین موضوعاتی است که در آموزش شوراها باید مدنظر قرار گیرد و آموزش دادن به شوراها و استفاده از تجربیات موفق آنان سبب کاهش هزینه ها و تضمین تصمیمات اخذ شده می شود .

چالش های قانونی فراروی شوراها

رئیس شورای شهر ابرکوه با بیان اینکه عدم شفافیت وظایف و مسئولیت های قانونی شورای اسلامی و تقابل قانون شوراها با قوانین اداری و برنامه ریزی کشور یکی از مشکلات به شمار می آید، افزود: یکی از دلایل عدم توفیق شوراها در برخی از عرصه ها همین موارد است .

وی از عدم پیش بینی منابع درآمدی در بخش ها، روستاها و شهرستان ها وعدم ارائه توانایی لازم به شوراها در ابعاد اجرایی و نظارتی به عنوان برخی دیگر از مشکلات یاد کرد و بیان داشت: عدم تطبیق ماهیت وجودی شوراها با نظام برنامه ریزی اداری و سیاسی نیز یکی دیگر از مشکلات است .

شوراها از چالش های ساختاری رنج می برند

رسولی در مورد چالش های ساختاری در این بخش اظهار داشت: عدم پیوستگی و شفافیت ارتباط شوراهای شهر و روستا با شوراهای فرادست و عدم توجه دستگاه های اجرایی به مصوبات و پیشنهادات شوراهای اسلامی برخی از این چالش ها است.

به گفته وی عدم واگذاری امور از طرف دستگاه های اجرایی به شوراها و انتظارات خارج از حد مردم از شوراها و بالعکس با توجه به شناخت کامل افراد در شهرهای کوچک، از دیگر مشکلات شوراها به خصوص در شهرهای کوچک و روستاهاست .

مشکلات درونی یک مشکل اساسی است

این عضو شورای اسلامی شهر اظهار داشت: خارج از این مباحث، برخی چالش های درونی نیز وجود دارد که بر مشکلات شوراها افزوده است .

رسولی سطح پایین تحصیلات برخی از اعضای شوراهای اسلامی در شهر و روستا وعدم تناسب تخصص و تجربیات اعضا با حیطه وظایف شوراها را بعضی از مشکلات داخلی ذکر کرد و افزود: عدم اشراف و آشنایی اعضا به وظایف و مسئولیت های قانونی باعث ایجاد بسیاری از مشکلات شده است .

راهکارهای تقویت و توانمند سازی شوراها

رئیس شورای اسلامی شهر ابرکوه که چندمین حضور خود در شورا را تجربه می کند در این مورد که چه راهکاری برای استفاده بهتر از ظرفیت شوراها پیشنهاد می کنید پاسخ داد: انتقال کامل مدیریت مرتبط با مسائل خدمات شهری به شوراها در قالب قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مسئولیت دادن به شوراها در تهیه و تدوین برنامه ها و ارائه راهکار به دستگاه های متولی برنامه ریزی برخی از راهکارهای موجود در این مسیر است.

وی افزود: تصویب قوانین و مقررات و دستورالعمل های لازم به منظور نقش پذیری شوراها در برنامه ریزی های منطقه ای، اعطای ضمانت اجرایی از طرف دستگاه های دولتی به اجرای برنامه های شوراها با توجه به امکانات موجود و دخیل کردن شوراها در تصمیم گیری ها و اقدامات اجرایی باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود .