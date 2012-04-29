بافت تاریخی یزد منطقه نمونه گردشگری شود/ حمایت دولت از شوراها کافی نیست

وحیدرضا خباززاده یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح گردشگری بافت تاریخی یزد به عنوان یک صنعت یاد کرد و اظهار داشت: یکی از مباحثی که می توان در آینده نزدیک از آن بهره برد، استفاده بهینه از بافت تاریخی در راستای گردشگری در سطح کشور است .

وی ادامه داد: چنانچه دولت با سرمایه گذاری خوب و لازم نسبت به تملک بافت قدیم شهر یزد گام بردارد، ضمن جلوگیری از بافت تاریخی یزد می توان آن را به منطقه نمومنه گردشگری در استان تبدیل کرد .

خباززاده یزدی عنوان کرد: البته معتقدم این سرمایه گذاری با جذب توریست به زودی به کشور بازگردانده خواهد شد .

شوراها از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به روز شوراها در مورد تشکیل شوراهای شهر و روستا و لزوم شکل گیری آن گفت: یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی شکل گیری شورای شهر بوده است .

منشی شورای شهر یزد، واگذاری اداره امور شهرها به مردم را از نکات مثبت تشکیل شوراها برشمرد و گفت: بر همین اساس نظارت و قانون گذاری در شهرها بر عهده شوراها گذاشته شده است .

توسعه شهرها رشد چند برابری به خود گرفته است

وی یادآور شد: با شکل گیری شورای شهر درآمد و توسعه شهرها رشد چند برابری به خود گرفته است و این نشان دهنده موفقیت شوراهاست .

خباززاده یزدی با تاکید بر ضرورت حمایت های ویژه دولت از شوراها افزود: حمایت دولت از شوراها کافی نیست اما با توجه به اینکه شوراها جوان هستند کارکرد خوبی داشته اند .

انجام امور شهر به دست مردم، هدف نهایی شوراهاست

وی عنوان کرد: از زمانی که شوراها تشکیل شدند، شهرها برنامه پیدا کردند و شهرداری ها دارای برنامه ریزی خاص و هدفدار شدند و بر اساس آن با نظارت بیشتری کارها را دنبال کردند .