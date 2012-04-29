بافت تاریخی یزد منطقه نمونه گردشگری شود/ حمایت دولت از شوراها کافی نیست

وحیدرضا خباززاده یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح گردشگری بافت تاریخی یزد به عنوان یک صنعت یاد کرد و اظهار داشت: یکی از مباحثی که می توان در آینده نزدیک از آن بهره برد، استفاده بهینه از بافت تاریخی در راستای گردشگری در سطح کشور است.
وی ادامه داد: چنانچه دولت با سرمایه گذاری خوب و لازم نسبت به تملک بافت قدیم شهر یزد گام بردارد، ضمن جلوگیری از بافت تاریخی یزد می توان آن را به منطقه نمومنه گردشگری در استان تبدیل کرد.
خباززاده یزدی عنوان کرد: البته معتقدم این سرمایه گذاری با جذب توریست به زودی به کشور بازگردانده خواهد شد.
شوراها از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به روز شوراها در مورد تشکیل شوراهای شهر و روستا و لزوم شکل گیری آن گفت: یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی شکل گیری شورای شهر بوده است.
منشی شورای شهر یزد، واگذاری اداره امور شهرها به مردم را از نکات مثبت تشکیل شوراها برشمرد و گفت: بر همین اساس نظارت و قانون گذاری در شهرها بر عهده شوراها گذاشته شده است.
توسعه شهرها رشد چند برابری به خود گرفته است
وی یادآور شد: با شکل گیری شورای شهر درآمد و توسعه شهرها رشد چند برابری به خود گرفته است و این نشان دهنده موفقیت شوراهاست.
خباززاده یزدی با تاکید بر ضرورت حمایت های ویژه دولت از شوراها افزود: حمایت دولت از شوراها کافی نیست اما با توجه به اینکه شوراها جوان هستند کارکرد خوبی داشته اند.
انجام امور شهر به دست مردم، هدف نهایی شوراهاست
وی عنوان کرد: از زمانی که شوراها تشکیل شدند، شهرها برنامه پیدا کردند و شهرداری ها دارای برنامه ریزی خاص و هدفدار شدند و بر اساس آن با نظارت بیشتری کارها را دنبال کردند.
خباززاده یزدی بیان داشت: اهداف کلی شوراها رسیدن به جایی است که همه امور شهر به دست مردم انجام شود و هدف نهایی آن نیز رسیدن به مدیریت واحد شهری است.
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