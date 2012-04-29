همایش ارتقای سلامت اداری آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش ارتقای سلامت اداری، با محوریت "تضمین تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" صبح امروز یکشنبه با حضور مسئولان سه قوه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد.

در این همایش سران سه قوه سخنرانی خواهند کرد.

سخنران اول مراسم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری است، همچنین در این همایش حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و رئیس شورای دستگاههای نظارتی سخنرانی خواهد کرد.

سخنرانان دیگر این همایش حجت الاسلام منتظری عضو شورای دستگاههای نظارتی و رئیس دیوان عدالت اداری، عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور، محمد رضا باهنر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

مراسم اختتامیه چهارمین همایش ارتقای سلامت اداری عصر امروز با سخنرانی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه برگزار می شود.