تساوی رم مقابل ناپولی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان لوئیس انریکه شب گذشته در حضور 38 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیک رم مقابل ناپولی به تساوی 2-2 دست یافتند. در این دیدار ابتدا "ماکو مارکینیو" در دقیقه 41 برای رمی ها گلزنی کرد اما "خوان زونیگا" در دقیقه 49 نتیجه را برای ناپولی به تساوی کشاند. در دقیقه 67 "ادینسون کاوانی" این بار ناپولی را پیش انداخت اما در دقیقه 88 "فابیو سیمپیلیسیو" بازی را برای رم به تساوی کشاند.

در دو دیدار دیگر شب گذشته کالیاری مقابل کیه وو به تساوی بدون گل دست یافت و پالرمو هم مقابل کاتانیا به تساوی 1-1 رضایت داد. در ادامه رقابتهای این هفته امشب 7 دیدار برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

بولونیا – جنوا

آتالانتا – فیورنتینا

اینتر – چزنا

لچه – پارما

سیه نا – میلان

نوارا – یوونتوس

اودینزه – لاتزیو



جدول رده بندی:

1- یوونتوس 74 امتیاز – 34 بازی

2- میلان 71 امتیاز – 34 بازی

3- ناپولی 55 امتیاز – 35 بازی

4- لاتزیو 55 امتیاز - – 34 بازی

-----------------------------------

18- لچه 35 امتیاز – 34 بازی

19- نوارا 28 امتیاز – 34 بازی

20- چزنا 22 امتیاز – 34 بازی