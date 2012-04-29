رقابت 6 کاندیدا برای 3 کرسی مجلس نهم در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ‌رغم وجود تحریم‌های گسترده، جنگ تحمیلی و ناامنی در برخی نقاط کشور به واسطه فعالیت گروهک‌های ضدانقلاب، حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی موید این مطلب بود که آنها همواره پاسدار آرمان‌های امام (ره) و انقلاب هستند.

در سه دهه گذشته انتخابات بدون هیچ‌گونه خللی برگزار شده است

در همین راستا در استان همدان به مانند سایر نقاط کشور در سه دهه گذشته انتخابات بدون هیچ‌گونه خللی برگزار شده و بر اساس آمارهای موجود میانگین شرکت کنندگان در انتخابات از میانگین کشوری بیشتر بوده است.

این در حالی است که در هشت سال جنگ تحمیلی دشمنان در تلاش بودند تا با استفاده از تمام امکانات خود حتی خللی چند ساعته در روند برگزاری انتخابات ایجاد کنند که با تدبیر مسئولان و حضور گسترده مردم این امر هیچگاه محقق نشد.

در این سال‌ها مجریان برگزاری انتخابات تمام امکانات موجود را به‌کار بسته‌اند تا انتخاباتی سالم و شفاف را در کشور برگزار کنند که در همین راستا انتخابات پیش‌رو نیز می‌تواند به عنوان برگ زرین دیگری در پرونده مجریان و دست اندرکاران انتخابات ثبت شود.

در همدان 84 کاندیدا برای تصاحب 9 کرسی نمایندگی مجلس به رقابت پرداختند

در این راستا همزمان با سراسر کشور در استان همدان نیز 84 کاندیدا برای تصاحب 9 کرسی نمایندگی مجلس به رقابت پرداختند.

رقابت‌ها در حوزه انتخابیه همدان با 28 کاندیدا، در حوزه ملایر 15 کاندیدا، در حوزه تویسرکان 19 کاندیدا، در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ با شش کاندیدا، در نهاوند با هشت کاندیدا، در رزن چهار کاندیدا و در حوزه انتخابیه اسدآباد نیز با رقابت چهار کاندیدا دنبال شد.

فراز و نشیب‌های ثبت‌نام و انصراف و رد صلاحیت‌شدگان در استان همدان به نحوی بود که با ثبت‌نام 133 نامزد انتخاباتی از ابتدا تا تأیید صلاحیت آنان در هیئت های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان بالاخره 84 نفر در میدان رقابت ماندند.

در دور اول شش منتخب مردم برای حضور در مجلس نهم مشخص شدند

با به پایان رسیدن انتخابات 12 اسفند، شش منتخب مردم برای حضور در مجلس نهم انتخاب شدند و در حوزه انتخابیه همدان با رقابتی فشرده بین 4 گزینه از بین 28 نفر سرانجام امیر خجسته با 83 هزار و 120 رأی به عنوان منتخب اول مردم همدان - فامنین معرفی شد تا انتخاب دومین نماینده این حوزه در انتخابات دور دوم مجلس نهم معرفی شود و با راه یافتن محمد کاظم حجازی و ابراهیم کارخانه‌ای به دور دوم یکی از این دو نفر انتخاب شوند.

در حوزه انتخابیه ملایر نیز علی ‌نعمت چهاردولی با 44 هزار و 829 رأی منتخب اول مردم ملایر در مجلس معرفی شد تا دیگر نماینده این حوزه هم در دور دوم از بین حسن ونایی و احمد آریایی‌نژاد معرفی شود.

نماینده فعلی مردم نهاوند به عنوان منتخب مردم به مجلس راه یافت

انتخابات حوزه انتخابیه تویسرکان نیز با راه یافتن مرتضی فضلعلی و کاظم سلیمی به دور دوم کشیده شد. اما در سایر حوزه‌های انتخابیه انتخابات در دور اول به پایان رسید و مهدی سنایی نماینده فعلی مردم نهاوند با 40 هزار و 542 رأی در دوره نهم به عنوان منتخب مردم به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه اسدآباد بهروز نعمتی با 26 هزار و 129 رأی به مجلس راه یافت و در حوزه بهار و کبودراهنگ نیز محمدعلی پورمختار با 45 هزار و 892 رأی منتخب این حوزه بود که به مجلس نهم راه یافت.

اما علی‌رغم اظهارات صورت گرفته محمدمهدی مفتح در شهرستان رزن این بار قرعه به نام رقیبش افتاد و بعد از چهار دوره تکیه زدن بر کرسی نمایندگی، در دوره نهم اقبال با عطاءالله سلطانی‌صبور بود تا با 29 هزار و 96 رأی منتخب این حوزه معرفی شود و بدین ترتیب تکلیف شش منتخب استان در مجلس نهم مشخص شد.

به هر حال از کابینه هشت نفره مجلس هشتمی‌های استان همدان تنها مهدی سنایی توانست در دور اول به مجلس نهم راه یابد و باید منتظر بود و دید که آیا حجازی و ونایی از نمایندگان فعلی نیز به مجلس نهم راه خواهند یافت یا خیر.

رقابت در سه حوزه انتخابیه همدان - فامنین، ملایر و تویسرکان انجام می شود

به هر ترتیب از هفتم اردیبهشت‌ماه 91 فرصت یک هفته‌ای تبلیغات دور دوم نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه همدان - فامنین، ملایر و تویسرکان آغاز شده است.

محمدکاظم حجازی و ابراهیم کارخانه‌ای از حوزه همدان - فامنین، حسن ونایی و احمد آریایی‌نژاد از حوزه ملایر و مرتضی فضلعلی و کاظم سلیمی از تویسرکان از این روز تبلیغات خود را شروع کردند تا زمینه لازم را برای 15 اردیبهشت‌ماه و روز تعیین نهایی سه نماینده دیگر استان فراهم شود.

در همین خصوص رئیس ستاد انتخابات استان همدان از همکاری 10هزار نفر از عوامل اجرایی در دومین دور نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در همدان خبر داد.

در دور دوم 618 شعبه اخذ رای در همدان پیش بینی شده است

علی اکبر فامیل کریمی گفت: عوامل اجرای دور دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 618 شعبه اخذ رای این سه حوزه انتخابیه، شامل 334 شعبه اخذ رای در همدان و فامنین، 190 شعبه در ملایر و 94 شعبه در تویسرکان مستقر می شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان اضافه کرد: حوزه انتخابیه شهرستان همدان و فامنین دارای 334 شعبه اخذ رای است که از این تعداد 196 شعبه اخذ رای شهری ثابت و 12 شعبه اخذ رای شهری سیار و همچنین 84 حوزه روستایی ثابت و 42 حوزه روستایی سیار است.

وی با بیان اینکه شمار شعبه های اخذ رای نسبت به دوره قبل هیچگونه افزایشی نداشته است، عنوان کرد: دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تویسرکان همانند دور نخست تمام الکترونیک برگزار می شود.

راه انداختن کاروان های تبلیغاتی در زمان تبلیغات انتخابات ممنوع است

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان همدان نیز با تاکید بر اینکه راه انداختن کاروان های تبلیغاتی یا راهپیمایی های خیابانی در زمان تبلیغات انتخابات ممنوع است، گفت: با خاطیان برخورد می شود.

مهدی فتحیان نسب افزود: الصاق و نصب هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر، پلاکارد و پارچه های تبلیغاتی به جز در محل هایی که توسط شهرداری ها و دهیاری ها در نظر گرفته شده ممنوع است.

وی همچنین انجام هرگونه دیوارنویسی، پاره یا معدوم یا مخدوش کردن آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در زمان قانونی تبلیغات در محلهای مجاز الصاق شده و استفاده از بلندگوهای ثابت و سیار، ویدئو پرژکتور و تلویزیون تبلیغاتی در خارج از محیط سخنرانی، ستاد و امثال آن را غیر قانونی برشمرد.

وی تاکید کرد: صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد مجاز به انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس نیستند.

اعضای هیئت های اجرایی و نظارت حق تبلیغ کانیداها را ندارند

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: تبلیغ له یا علیه هریک از داوطلبان انتخاباتی توسط اعضای هیئت های اجرایی و نظارت خلاف قانون است.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان همدان در خصوص نحوه برگزاری انتخابات در تویسرکان نیز گفت: تیم های پشتیبانی برای رصد مشکلات احتمالی انتخابات رایانه ای در تویسرکان مستقر شده اند.

مهدی فتحیان نسب گفت: این تیم که متشکل از کارشناسان فنی است تمامی تجهیزات لازم برای انتخابات رایانه ای را بررسی می کند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری همدان با بیان اینکه تویسرکان کارنامه درخشانی در برگزاری مرحله نخست انتخابات مجلس که به صورت تمام الکترونیک بود، بر جا گذاشت، اضافه کرد: اهالی تویسرکان با توجه به حضور در چندین تمرین انتخابات رایانه ای بدون هیچگونه مشکلی رای دادند.

انتخابات در تویسرکان رایانه ای برگزار می شود

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان همدان به تشریح فرآیند انتخابات رایانه ای در 94 شعبه اخذ رای شهرستان تویسرکان پرداخت و گفت: تدارکات فنی، آموزشی و فرهنگسازی نیز در ارتباط با انتخابات الکترونیکی در حوزه انتخابیه تویسرکان پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: کاربران و عوامل برگزار کننده انتخابات رایانه ای با فرایند انتخابات الکترونیکی آشنا شده اند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری همدان از استقرار سه دستگاه الکترونیکی در هر شعبه اخذ رای خبر داد و اظهار داشت: دو ترمینال به همراه یک دستگاه رای الکترونیکی در شعب اخذ رای قرار می گیرد .

وی افزود: یک دستگاه ویژه مجری، یک دستگاه ویژه ناظر شورای نگهبان و یک دستگاه نیز برای صندوق اخذ رای الکترونیکی در شعب اخذ رای پیش بینی شده است.

فتحیان نسب افزود: شهرستان تویسرکان دارای 94 شعبه اخذ رای است که از این تعداد 35 شعبه اخذ رای شهری ثابت، یک شعبه شهری سیار، 20 شعبه اخذ رای روستایی ثابت و 38 شعبه روستایی سیار است.