عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با مهر بابیان اینکه به زودی بزرگترین کارخانه لکوموتیوسازی در خاورمیانه به بهره برداری می رسد، گفت: این کارخانه در یک ماه آینده به بهره برداری می رسد و لکوموتیوهای ساخت آن وارد خط می شوند.

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به اینکه این کارخانه هم اکنون در حال تولید لکوموتیو است، اظهار داشت: 120 دستگاه لکوموتیو در مدت سه سال از سوی این کارخانه تولید می شود و از سوی شرکت راه آهن وارد خط خواهند شد.

وی در خصوص ورود لکوموتیو به خط از سوی بخش خصوصی، اظهار داشت: بخش خصوصی نیز مذاکراتی را برای ورود لکوموتیو به خطوط مختلف دارد که به زودی تعدادی از آنها به ناوگان اضافه می شود.

صاحب محمدی افزود: 70 دستگاه لکوموتیو از سوی بخش خصوصی به ناوگان حمل و نقل ریلی اضافه خواهد شد که در ابتدا 50 دستگاه لکوموتیو از این تعداد وارد ناوگان حمل و نقل ریلی می شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن در خصوص میزان افزایش ظرفیت با ورود این تعداد لکوموتیو به خطوط راه آهن، گفت: افزایش ظرفیت تابع عوامل مختلفی مانند خط و ناوگان است که نوگان هم باید واگن و لکوموتیو باشد اما ابتدا باید خط آمده باشد وگرنه ما از نظر تولید ناوگان مشکلی نداریم.

مذاکره با هیئت عامل صندوق توسعه ملی

وی در خصوص استفاده از صندوق توسعه ملی برای توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی، اظهار داشت: برای توسعه ناوگان ریلی از صندوق توسعه ملی به ما اعلام شده است که یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اختصاص می دهند اما براساس اسناسنامه این صندوق، باید معامله ها بوسیله مبادله ارزی باشد.

صاحب محمدی تصریح کرد: خرید ارزی هم باید از کشورهای خارجی انجام شود در حالی که ما قصد داریم تا طریق سازندگان داخلی این لکوموتیوها ساخته شده و بخش خصوص خریداری کند.

مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه بخشی از نیاز کارخانه های سازنده این لکوموتیوها باید از خارج کشور وارد شود، بیان کرد: مذاکراتی را با هیئت عامل صندوق داشتیم تا این مشکلات برطرف شود، آنها هم پیشنهاد دادند که در قالب قانون بودجه سال 91 زمینه این موضوع فراهم شود.