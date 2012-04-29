به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حیدری در همایش مراسم بزرگداشت هفته ارتقای سلامت مدارس اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر 16 مدرسه اصفهان موفق به دریافت نشان سلامت شده که این امر در راستای ارتقای هفته سلامت مدارس انجام شده است.

60 مدرسه به عنوان مدارس مروج سلامت معرفی می‌شوند

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: دنبال بوده‌ایم تا همزمان با هفته ارتقای سلامت مدارس، با همکاری مسئولان آموزش و پرورش و مدیران و معلمان مدارس، 60 مدرسه در سطح استان اصفهان را به عنوان مروج سلامت انتخاب کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی مدارس مروج سلامت اصفهان خبر داد و افزود: در سالهای پیش تعدادی از مدارس استان اصفهان در قالب پایلوت مجری برنامه‌های بهداشتی در راستای افزایش ارتقای سلامت در مدرسه خود شدند که از این تعداد تنها 16 مدرسه موفق نشان سلامت را دریافت کرد.

طی دو سال آینده 30 درصد مدارس امکانات کامل بهداشتی خواهند داشت

وی در ادامه سخنان خود ترویج سلامت در مدارس را عامل ارتقای سلامت کارکنان دانست و گفت: طی دو سال آینده 30 درصد مدارس استان از امکانات کامل بهداشتی برخوردار می‌شوند که امید است با پیاده‌سازی صحیح امور بهداشتی در مدارس شاهد رشد مدارس اصفهان در سراسر کشور باشیم.