  1. فرهنگ و ادب
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۴۹

اینکه می‌گویند «آهنگ دیگر» صلاحیت حضور در نمایشگاه را ندارد مبهم است

اینکه می‌گویند «آهنگ دیگر» صلاحیت حضور در نمایشگاه را ندارد مبهم است

مدیر انتشارات آهنگ دیگر گفت: این مؤسسه، تخلف فرهنگی و پرونده قضایی ندارد، ولی با این حال به ما گفته می‌شود که صلاحیت حضور در نمایشگاه را ندارید. حالا یک نفر به ما بگوید اینکه صلاحیت نداریم، یعنی چه!

حافظ موسوی، مدیر انتشارات آهنگ دیگر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توضیحات امروز مدیر کمیته‌ اطلاع‌رسانی بیست‌ و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران که درباره عدم حضور این ناشر و دو انتشارات بوتیمار و دفتر شعر جوان در یکی از رسانه‌های کشور منتشر شده است، گفت: دو سال پیاپی است که از حضور ما در نمایشگاه کتاب ممانعت به عمل می‌آید و با وجود گذشت این مدت، هنوز متوجه علت آن نشده‌ایم.

این مسئول نمایشگاه در گفتگوی خود با یکی از رسانه‌ها درباره این ناشر گفته است: بحث نشر آهنگ دیگر، بحث دیگری است و صلاحیت این نشر تأیید نشده است.

موسوی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر توضیح بیشتر درباره عدم صلاحیت نشر تحت مدیریتش گفت: به ما هم چنین جملاتی گفته شد. سال گذشته هم همین‌ها را به ما گفتند و اعلام شد که شما صلاحیت حضور در نمایشگاه را ندارید. سال گذشته هم مانند امسال هرچه پیگیری کردیم، به نتیجه‌ای نرسیدیم و پاسخی دریافت نکردیم.

این ناشر گفت:‌ بالاخره باید اشکالی باشد که به ما بگویند به این دلیل شما صلاحیت ندارید و نمی‌توانید در نمایشگاه حاضر باشید. این در حالی است که ما حتی پرونده قضایی هم نداریم تا بخواهیم قضیه را از این ابعاد جستجو و پیگیری کنیم. تنها حرفی که در حال حاضر به ما گفته‌اند این است که‌: با حضور شما در نمایشگاه موافقت نمی‌شود و شما صلاحیت حضور در نمایشگاه را ندارید.

کد مطلب 1588033

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