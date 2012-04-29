حافظ موسوی، مدیر انتشارات آهنگ دیگر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توضیحات امروز مدیر کمیته‌ اطلاع‌رسانی بیست‌ و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران که درباره عدم حضور این ناشر و دو انتشارات بوتیمار و دفتر شعر جوان در یکی از رسانه‌های کشور منتشر شده است، گفت: دو سال پیاپی است که از حضور ما در نمایشگاه کتاب ممانعت به عمل می‌آید و با وجود گذشت این مدت، هنوز متوجه علت آن نشده‌ایم.

این مسئول نمایشگاه در گفتگوی خود با یکی از رسانه‌ها درباره این ناشر گفته است: بحث نشر آهنگ دیگر، بحث دیگری است و صلاحیت این نشر تأیید نشده است.

موسوی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر توضیح بیشتر درباره عدم صلاحیت نشر تحت مدیریتش گفت: به ما هم چنین جملاتی گفته شد. سال گذشته هم همین‌ها را به ما گفتند و اعلام شد که شما صلاحیت حضور در نمایشگاه را ندارید. سال گذشته هم مانند امسال هرچه پیگیری کردیم، به نتیجه‌ای نرسیدیم و پاسخی دریافت نکردیم.

این ناشر گفت:‌ بالاخره باید اشکالی باشد که به ما بگویند به این دلیل شما صلاحیت ندارید و نمی‌توانید در نمایشگاه حاضر باشید. این در حالی است که ما حتی پرونده قضایی هم نداریم تا بخواهیم قضیه را از این ابعاد جستجو و پیگیری کنیم. تنها حرفی که در حال حاضر به ما گفته‌اند این است که‌: با حضور شما در نمایشگاه موافقت نمی‌شود و شما صلاحیت حضور در نمایشگاه را ندارید.