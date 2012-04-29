زباله؛ لکه ای زشت بر پیکر شهرهای ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، با توسعه شهرنشینی و گسترش شهرها حجم مصرف در جوامع مختلف افزایش پیدا کرده و بر همین اساس میزان تولید زباله ها هم رشد داشته به گونه ای که این موضوع به یک چالش زیست محیطی تبدیل شده است.

در سالهای اخیر رشد زباله در طبیعت و شهرهای ایلام باعث شده سلامتی مردم و بکری طبیعت استان دچار مشکلاتی شود.

در حال حاضر علاوه بر طبیعت ایلام، بودن زباله در داخل شهرها و روستاها به معضلی جدی در استان ایلام تبدیل شده است که نیازمند همت و همیاری مسئولان و مردم برای از بین بردن این لکه زشت است.

ریختن زباله در مناطق طبیعی و مکانهای دیدنی استان ایلام به یک عادت بد برای مردم تبدیل شده و هم اکنون بسیاری از مناطق بکر استان از زباله پر شده است.

لازمه برطرف کردن این موضوع بسیار مهم، فرهنگسازی در این راستا است زیرا هم اکنون بسیاری از زباله های خانگی در طبیعت استان ایلام رها می شوند و این زباله های خانگی و بیمارستانی خسارات جبرن ناپذیری به طبیعت زده است.

موضوع دفع و امحا پسماندهای پزشکی و عفونی بسیار مهم و حائز اهمیت است و توجه به آن بسیار ضروری است و اگر با دقت عمل و برنامه ریزی دقیق همراه نباشد خسارتی جبران ناپذیر به بار خواهد آورد که با صرف هزینه های گزاف عوارض ناشی از آن قابل جبران نخواهد بود .

موضوع دفع پسماندها در سال 84 در استان به صورت جدی مطرح شده ولی پس از گذشت هفت سال باز هم از بررسی طرح ها صحبت می شود و اگر اقدامی دلسوزانه و کارشناسانه در این راستا صورت می گرفت و هر سال مشکل یکی از شهرهای استان رفع می شد هم اکنون در استان با مشکل پسماندهای عفونی روبرو نبودیم .

اشاعه بیماری "کیست هیداتیک"، "وبا" و انواع بیماریهای پوستی همچون "لیشمانیوز" و "آلودگی های سرطان زا" در برخی نقاط استان ناشی از مواد فاسد شدنی و پسماندهای شیمیایی است و این موضوع به دلیل ترکیب صدها نوع مواد سمی و عفونت زا با پسماندهای شهری و انتشار آنها در آب، خاک و هوا به علت دفع غیربهداشتی آنهاست.

مدیرکل محیط زیست استان ایلام با انتقاد از تولید زیاد زباله در این استان گفت: قسمت اعظم زباله‌ها در ایلام دفن می‌شود و تنها سه درصد زباله ها بازیافت می‌شود.

غلامحسین کاظمی اظهار داشت: دفع و دفن زباله ها در طولانی مدت نه تنها باعث آلودگی محیط زیست می شود بلکه منابع آبی استان را هم با تهدید روبرو می کند.

وی عنوان کرد: مدیریت نکردن پسماندها در روستاها هم یکی از مشکلات زیست محیطی دراین استان محسوب می‌شود.

کاظمی بر ضرورت ساماندهی جایگاه دفع پسماند و یا حفر ترانشه های دفن ورعایت اصول فنی ومهندسی دفن در جایگاههای دفن پسماند مراکز شهری توسط شهرداری ها تاکید کرد.

این مسئول گفت: براساس آمار موجود هم اکنون روزانه 600 تن زباله در مناطق شهری و روستایی استان تولید می شود.

مدیرکل محیط زیست استان افزود: به منظور حفظ محیط زیست و پیشگیری از انتشار بیماریهای عفونی سعی شده است همه بیمارستانها به زباله سوز مجهز شوند تا از دفن زباله های بیمارستانی ممانعت به عمل آید.

تولید زباله در ایلام دوبرابر میانگین جهانی است

همانگونه که گفته شد میانگین تولید زباله در جهان 440 گرم در روز است و این در حالیست که تولید زباله در استان ایلام حدود 800 گرم در روز است که این نشان از تولید بالای زباله در استان است و به نظر می رسد اولین راه برای کاهش تولید زباله آموزش مردم برای کم کردن تولید زباله هاست.

از سوی دیگر در صورتی که تفکیک مناسبی از زباله ها در مبدا صورت گیرد بازیافت زباله هم به راحتی امکان پذیر می شود.

مناطق مختلفی در استان ایلام همچون دره ارغوان، مله پنجاب، ششدار، تجریان، دالاهو، میشخاص، تنگه رازیانه، چغاسبز، کبیرکوه و بسیاری از جاهای دیدنی که با عبوری گذرا از آنها چشم هر بیننده‌ای خیره می‌شود طی چند سال اخیر به واسطه بی‌توجهی و ریختن آشغال در طبیعت، جلوه بدیع خود را از دست داده است.