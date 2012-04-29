به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی در حاشیه مراسم 90 روز تا المپیک با تاکید بر اینکه تاکنون ورزش ایران موفق به کسب 48 سهمیه برای حضور در بازی‎های المپیک لندن شده است، اظهارداشت: تمام سهمیه‎های ایرانی در بخش انفرادی به دست آمده است اما امید زیادی داریم تا در کنار افزایش سهمیه‎های انفرادی، از طریق تیم ملی والیبال هم صاحب سهمیه تیمی شویم تا تعداد ورزشکاران‌مان برای سفر به لندن به 65 نفر برسد.

وی با یادآوری اینکه کاروان ایران در المپیک پکن با 55 ورزشکار بیشترین تعداد ورزشکار را در طول تاریخ حضور ایران در بازی‎های المپیک داشت، خاطرنشان کرد: در المپیک پکن تعداد سهمیه‎های انفرادی ایران 43 سهمیه بود که در حال حاضر این آمار به اندازه پنج سهمیه بیشتر شده است. ضمن اینکه امید زیادی داریم طی سه ماه آینده شش تا هشت سهمیه انفرادی دیگر به دست آوریم.

رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه تا به امروز و با توجه به سهمیه‎های کسب شده تعداد فدراسیون‎های المپیکی هم نسبت به چهار سال پیش بیشتر شده است، تصریح کرد: فعلا کاروان ایران دو فدراسیون المپیکی بیشتر نسبت به المپیک پکن دارد. در کاروان المپیکی دوره پیش ایران سه ورزشکار زن داشتیم درحالیکه امروز تعداد آنها دو برابر شده است چون تا به امروز شش ورزشکار زن ایرانی موفق به کسب سهمیه شده‎اند.

علی آبادی ادامه داد: امیدواریم با این روند خوبی که در کسب سهمیه المپیک و افزایش آنها داشته‌ایم، بتوانیم در بازی‌های لندن حضور و اثری ماندگار داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ورزش ایران از جایگاه دهم آسیا به چهارم این قاره رسیده است، خاطرنشان کرد: شک ندارم که با حمایت دولت و مجلس از ورزش ایران، به جایگاه شایسته ورزش ایران که دوم یا سوم آسیاست، دست خواهیم یافت. کاروان ورزش ایران در بازی‌های گوانگجو با 20 مدال در رده چهارم قرار گرفت اما با کمک تمام ورزشکاران در همه رشته‌ها و به خصوص بانوان کسب 35 مدال را برای دوره آتی بازی‌های آسیایی قطعی می‌کنیم تا به رده سوم نزدیک‌تر شویم.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: معمولا اعتقادها در این جهت است که در بخش تیمی موفق نیستیم در حالیکه اینگونه نیست. ورزشکاران تیمی هم در سطح جهان حرف‎های زیادی برای گفتن دارند. مانند بسکتبال که طی چند سال گذشه علاوه بر آسیا در المپیک و رقابت‌های جهانی عملکرد خوبی داشت. ناکامی اخیر این رشته از شان و جایگاه ورزشکارانش کم نمی‎کند.

علی آبادی تاکید کرد: یکسری اشتباهات بسکتبال را از المپیک دور کرد درحالیکه تعداد موفقیت‌ها و قهرمانی این رشته مانند والیبال طی هفت، هشت سال گذشته ارزش زیادی داشت. امروز امید زیادی داریم با المپیکی شدن والیبال، بازهم در بخش تیمی توانایی خود را نشان دهیم.

رئیس کمیته ملی المپیک اظهارداشت: امید زیادی داریم تا با کمک و تلاش همه ورزشکاران و مربیان بیشترین تعداد مدال در دوره آتی بازی‎های المپیک نصیب ورزش ایران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم 90 روز تا المپیک شنبه شب با حضور جمعی از ورزشکاران المپیکی همراه با مسئولان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک برگزار شد.