به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی شامگاه شنبه در جمع مردم و تعدادی از معلمین میامی در مسجد جامع این شهر، افزود: معلمی بزرگترین نعمت و سرمایه حساب می شود و اولین معلم، پیامبران به شمار می آیند.

موسوی گفت: معلمین جامعه ما زحمات فراوانی را متحمل می شوند و این حقوق و مزایای که برای آنها در نظر گرفته می شود به اندازه قدر و منزلت کار آنها نیست.

وی افزود: امروزه معلمین از قشر ضعیف جامعه از لحاظ مالی هستند به ویژه بازنشستگان آنها.

موسوی گفت: اکثر معلمین بعد از بازنشستگی در مکانهای دیگری مشغول به کار می شوند و این موضوع نشان می دهد که حقوق دریافتی آنها کفاف زندگی آنها را نمی دهد و این موضوع به هیچ وجه در شان و منزلت معلم نیست.

امام جمعه میامی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا درخصوص وضعیت معیشتی معلمان چاره ای بیاندیشند.

وی به مقام والای معلم در نزد امامان اشاره کرده و گفت: زمانی که معلمی به فرزندان امام علی(ع) قرآن می آموزد، در مقابل این خدمت معلم، امام علی(ع) پاداش بسیار خوبی را به او می دهد و به دیگران درس می دهد که ارج و منزلت معلمین بسیار بالاست.

موسوی در پایان اظهار داشت: معلمان30سال کودکان ما را تربیت می کنند و این حقوق و مزایای آنها مشکل گشا نیست.