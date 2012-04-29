امیرحسین یزدان‌بد در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف نخستین رمان خود با عنوان «لکنت» خبر داد و گفت: لکنت فضایی معمایی دارد و اساسا نوع داستان آن را باید در زمره داستان‌های جاسوسی به شمار آورد که البته با الگوهایی اسطوره‌ای بیان شده است.

وی ادامه داد: بخش‌هایی از این داستان در امتداد ماجرای خانواده‌ای است که در آخرین داستان کوتاهم در مجموعه قبلی از آن یاد کرده بودم و در این داستان زندگی آنها به نوعی با گستردگی همراه شده است. هرچند که در انتهای آن داستان نیز عنوان کرده بودم که این داستان ادامه خواهد داشت و من برنامه‌ای برای آن دارم.

یزدان‌بد با اشاره به ترجمه نوشتن نخستین رمان خود گفت: رمان نوشتن برای من بسیار سخت‌تر از آنی بود که فکر می‌کردم. موقعی که نوشتن این رمان را شروع کردم همزمان با آن پروژه دیگری را نیز آغاز کردم، اما نوشتن «لکنت» به اندازه‌ای مرا در خودش اسیرکرد که آن پروژه را به کلی کنار گذاشتم.

نویسنده مجموعه داستان «پرتره مرد ناتمام» ادامه داد: به نظر من رمان یک کارگاه نویسندگی یک‌نفره است. اینکه چگونه یک داستان را بسط بدهیم، آن هم از داستان‌هایی 7 هزار کلمه‌ای به رمانی با 45 هزار کلمه به تنهایی نشانه‌ای است از پیچیدگی نوشتن رمان.

یزدان‌بد همچنین افزود: با همه این مرارت‌ها در حال حاضر می‌گویم که داستان برای من یعنی رمان. البته نمی‌خواهم داستان کوتاه را بی‌ارزش جلوه دهم، اما نوشتن رمان برای من چالش برانگیزتر و هیجان‌انگیزتر است. در واقع شاید بتوان گفت که داستان نوشتن مثل یک مسابقه دوی صد متر است و رمان‌نویسی نیز یک ماراتن نفسگیر.

وی درباره تازه‌ترین کار خود نیز گفت: این روزها مشغول کار کردن روی پروژه نیمه کاره گذشته خودم هستم. سابق بر این حس می‌کردم این کار را می‌شود در قالب رمان نوشت، اما پس از مدتی حس کردم که قالب آن نمایشنامه است و الان نیز در حال اتود زدن برای نوشتن آن هستم.