به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره کتابخوانی کودکان شارجه روز دوشنبه 23 آوریل برابر با 4 اردیبهشت ماه در حالی آغاز به‌کار کرد که انتشارات شباویز از ایران میهمان افتخاری آن بود. فریده خلعت‌بری، به ‌دعوت اداره فرهنگ و اطلاعات شارجه در برنامه‌های ویژه‌ این جشنواره حضور یافت.

از جمله برنامه‌های جشنواره، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب با حضور ناشران کتاب کودک و نوجوان از سراسر دنیا، نمایشگاه تصویرگری کتاب‌های کودکان و ده‌ها سخنرانی، کارگاه آموزشی و نشست‌های تخصصی برای ترویج کتابخوانی است.

شباویز، تنها ناشر ایرانی شرکت‌کننده و میهمان افتخاری نمایشگاه است و در برنامه‌های ویژه ترویج کتابخوانی با شعار «دوستان همیشگی را بیابید» حضور فعال داشت.

در نمایشگاه تصویرگری، تصویرگران 28 عنوان از کتاب‌های ایرانی حضور داشتند. این هنرمندان عبارتند از:

مهدی احمدی، برای تصویرگری کتاب نوشته بر دیوار، نوشته فریده خلعت‌بری، بهار اخوان، برای تصویرگری کتاب توبه، نوشته‌ فریده خلعت‌بری، عطیه‌ بزرگ‌سهرابی، برای تصویرگری کتاب پیشی و موشی، نوشته‌ فریده خلعت‌بری، غزاله بیگدلو، برای تصویرگری کتاب عروسی هزارم، نوشته‌ پریسا شاهنده، نازلی تحویلی، برای تصویرگری کتاب پسری که بلد بود بشمارد، نوشته‌ هدا حدادی، هدا حدادی، برای تصویرگری کتاب آلبالوهای بهشت رسیده‌اند، نوشته‌ حدیث لزرغلامی، سحر خراسانی، برای تصویرگری کتاب شکوفه‌ها، نوشتهی نرگس افروز، شراره خسروانی، برای تصویرگری کتاب اتوبوس عوضی، نوشته‌ فریده خلعت‌بری، راشین خیریه، برای تصویرگری کتاب زبان پهلوان‌سالار، نوشته مجید شفیعی، مهشید راقمی، برای تصویرگری کتاب هدهد، نوشته فریده خلعت‌بری، مرتضی زاهدی، برای تصویرگری کتاب سفر پروانه، نوشته مرجان کشاورزی‌آزاد، زهرا سرمشقی، برای تصویرگری کتاب شاه‌شکمو، نوشته‌ فاطمه سرمشقی،‌ نسترن سعیدی، برای تصویرگری کتاب دراز النگه، نوشته‌ علی ناصری، امیر شعبانی‌پور، برای تصویرگری کتاب نگهبان خورشید، نوشته لاله جعفری، فرشید شفیعی، برای تصویرگری کتاب پیرچنگی، نوشته‌ فریده خلعت‌بری، معصومه صحبتی، برای تصویرگری کتاب نامزد زمستانی، نوشته حدیث لزرغلامی، ندا عظیمی، برای تصویرگری کتاب نقاشیهای بابا، نوشته علی ناصری، الهام کاظمی، برای تصویرگری کتاب پسرک موفرفری، نوشته‌ مژگان مشتاق، آزاده مدنی، برای تصویرگری کتاب پیشی‌خانم و بچه‌ها، نوشته فرهاد فزونی، صبا معصومیان، برای تصویرگری کتاب گرگها و آدمها نوشته فریده خلعت‌بری، علی مفاخری، برای تصویرگری کتاب وقت خواب کوچولوها، سروده‌ فریده خلعت‌بری، امیر مفتون، برای تصویرگری کتاب جغد و صبح، نوشته‌ فاطمه مشهدی‌رستم، پوپک مقبلی، برای تصویرگری کتاب 1000 سال نگاه، نوشته‌ سوسن طاقدیس، شادروان علی نامور، برای تصویرگری کتاب دایره، نوشته‌ فریده خلعت‌بری،‌ افرا نوبهار، برای تصویرگری کتاب تاپ، تاپ، تاپ، نوشته‌ فاطمه مشهدی‌رستم، مرجان وفاییان، برای تصویرگری کتاب صدای پای بزغاله‌های سبز، نوشته‌ سوسن طاقدیس، ژیلا هدایی، برای تصویرگری کتاب نیم‌روز، نوشته‌ مه‌دخت کشکولی، رضا یوسف‌زاده، برای تصویرگری کتاب دوتا غول، نوشته‌ محمد حسن حسینی.

در کاتالوگ این نمایشگاه همچنین، تصاویری از نگین احتسابیان، علی افتخاری‌نسب، ماهنی تذهیبی، شبنم چایچیان، ساناز شفقی، عاطفه شفیعی راد، حسن عامه‌کن، طارم سری، نسیم عبائیان، علیرضا گلدوزیان، سیدمیثم موسوی و آنیتا هاشمی‌مقدم دیده می‌شود.

جایزه اول 8000 دلاری نمایشگاه تصویرگری به‌ گابریل پاچکو از مکزیک، جایزه‌ دوم 6000 دلاری به ‌دیوید پینتور از اسپانیا و جایزه سوم 4000 دلاری به ‌علیرضا گلدوزیان از ایران اهدا می‌شود.

مراسم اختتامیه‌ جشنواره روز چهارشنبه 3 مه برابر با 10 اردیبهشت ماه با حضور هر سه برنده در شارجه برگزار خواهد شد.