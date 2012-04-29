  1. ورزش
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۰

با انصراف آلومینیوم هرمزگان؛

پیکان قهرمان مسابقات لیگ دسته اول کشور شد

پیکان قهرمان مسابقات لیگ دسته اول کشور شد

تیم فوتبال پیکان تهران با توجه به انصراف تیم آلومینیوم هرمزگان از حضور در دیدار نهایی مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قرار بود دیدار فینال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روز چهارشنبه سیزدهم اردیبشت‌ماه بین تیم‌های فوتبال پیکان تهران و آلومینیوم هرمزگان برگزار شود مسئولان تیم هرمزگانی از حضور در این بازی انصراف دادند.

براساس این گزارش و با توجه به انصراف رسمی تیم آلومینیوم هرمزگان از حضور در این مسابقه، تیم پیکان به عنوان قهرمانی رقابت‌‍‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در فصل 91 - 90 دست یافت.

رضا رهقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این خبر اظهار داشت: تمرینات تیم پیکان برای حضور در این بازی بصورت منظم در حال برگزاری بود اما پس از تمرین دیروز مسئولان تیم هرمزگانی این خبر را به ما اعلام کردند، به همین دلیل و با نظر کادرفنی تمرینات‌مان را تعطیل کردیم.

سرپرست تیم فوتبال پیکان با بیان اینکه به احتمال زیاد دور جدید تمرینات آماده‌سازی پیکانی‌ها برای حضور در مسابقات لیگ برتر از نیمه خردادماه آغاز خواهد شد، افزود: منتظر نشست کادرفنی با جمشیدی سرپرست باشگاه هستیم تا برنامه‌ریزی‌‎های لازم برای نحوه بستن تیم و اردوهای آماده‌سازی جهت حضور موفق در لیگ برتر بطور کامل تدوین شود.

پیکان تهران به عنوان تیم نخست گروه "الف" و تیم آلومینیوم هرمزگان به عنوان تیم نخست گروه "ب" مرحله گروهی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور بصورت مستقیم راهی دوازدهمین دوره لیگ برتر شدند.

همچنین تیم‌های ایرانجوان بوشهر و گهرزاگرس دورود در دو دیدار رفت و برگشت مرحله پلی‌آف لیگ دسته اول که طی روزهای 12 و 19 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌‍شود، با یکدیگر روبه‌رو خواهند شد تا تیم برتر، به عنوان سومین تیم جواز حضور در لیگ برتر را کسب کند.

کد مطلب 1588050

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