یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سه جایگاه در پیچ کلرد، محدوده پمپ بنزین شاهزید و پاسگاه چلاو و روبروی پایگاه اورژانس 115 سه راهی هلی چال در جاده هراز ایجاد شده است.
وی افزود: هر جایگاه فرود اضطراری چرخ بال امداد و نجات هوایی حدود 50 متر جانمایی شده و در مجموع 150میلیون ریال برای ساخت و تجهیز آن هزینه شده است.
بخشدار امامزاده عبدالله آمل ، نبود جایگاه های فرود اضطراری برای چرخ بال اورژانس هوایی در جاده هراز را از مشکلات اعزام نشدن در مواقع حساس از جمله ترافیک جاده ای و انتقال مصدومان سوانح بیان کرد.
عسگری پور گفت: با بهره برداری سه جایگاه فرود اضطراری چرخبال امداد هوایی در جاده هراز آمل سرعت در انتقال مصدومان و حادثه دیدگان سوانح جاده ای و حوادث طبیعی در این جاده به مراکز درمانی آمل خواهد شد.
وی یادآورشد: جاده هراز در روزهای تعطیل همواره با تصادفات دلخراشی از سوی رانندگان همراه بوده و این مسئله با توجه به سنگینی ترافیک در این جاده، نیاز به امداد و نجات هوایی دارد.
هم اکنون اورژانس هوایی 115 در شهر آمل فعال و در مواقع اضطراری به مصدومان جاده ای مازندران خدمات رسانی می کند.
آمل - خبرگزاری مهر: بخشدار امامزاده عبدالله آمل، از افتتاح سه جایگاه فرود اضطراری چرخبال امداد هوایی و نجات هوایی در جاده هراز این شهرستان برای انتقال سریع تر مصدومان سوانح جاده ای خبر داد.
یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سه جایگاه در پیچ کلرد، محدوده پمپ بنزین شاهزید و پاسگاه چلاو و روبروی پایگاه اورژانس 115 سه راهی هلی چال در جاده هراز ایجاد شده است.
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