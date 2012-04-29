یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سه جایگاه در پیچ کلرد، محدوده پمپ بنزین شاهزید و پاسگاه چلاو و روبروی پایگاه اورژانس 115 سه راهی هلی چال در جاده هراز ایجاد شده است.



وی افزود: هر جایگاه فرود اضطراری چرخ بال امداد و نجات هوایی حدود 50 متر جانمایی شده و در مجموع 150میلیون ریال برای ساخت و تجهیز آن هزینه شده است.



بخشدار امامزاده عبدالله آمل ، نبود جایگاه های فرود اضطراری برای چرخ بال اورژانس هوایی در جاده هراز را از مشکلات اعزام نشدن در مواقع حساس از جمله ترافیک جاده ای و انتقال مصدومان سوانح بیان کرد.



عسگری پور گفت: با بهره برداری سه جایگاه فرود اضطراری چرخ‌بال امداد هوایی در جاده هراز آمل سرعت در انتقال مصدومان و حادثه دیدگان سوانح جاده ای و حوادث طبیعی در این جاده به مراکز درمانی آمل خواهد شد.



وی یادآورشد: جاده هراز در روزهای تعطیل همواره با تصادفات دلخراشی از سوی رانندگان همراه بوده و این مسئله با توجه به سنگینی ترافیک در این جاده، نیاز به امداد و نجات هوایی دارد.



هم اکنون اورژانس هوایی 115 در شهر آمل فعال و در مواقع اضطراری به مصدومان جاده ای مازندران خدمات رسانی می کند.