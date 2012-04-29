یادواره شهدای روستای شمس آباد و هفتادر اردکان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اردکان در این مراسم که با حضور فرماندار، بخشدار عقدا و مسئولان اردکان و جمع کثیری از مردم بخش عقدا در حسینیه روستای شمس آباد برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس به ویژه 420 شهید شهرستان اردکان اظهار داشت: امروز پرچم اسلامی ایران به برکت رشادتها و ازجان گذشتگی های رزمندگان اسلام سرفراز و سربلند این مرز و بوم در دنیا برافراشته شده است.

حجت الاسلام سیدمحمد حسینی اضافه کرد: به برکت خون شهداست که انقلاب اسلامی منشا این تحولات بزرگ در خاورمیانه و کشورهای منطقه شده و از حرکت های اصیل مردم کشورهای منطقه نیز حمایت می کند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان اردکان با اشاره به شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس و گرامیداشت یاد و خاطره شهید منتظرقائم گفت: بعد از حادثه سقوط هواپیماهای ارتش امریکا در صحرای طبس سران خونخوار استکبار جهانی دریافتند که انقلاب اسلامی انقلاب الهی است و دست خداوند حافظو پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران اسلامی است.

حسینی از شهدا به عنوان مظهر ایثار و اخلاص یاد کرد و گفت: این شهدا به ندای حق خواهی رهبر خود لبیک گفتند و با حضور در جبهه های علیه باطل ایستاده اند.

وی پیشرفت و آرامش جامعه امروز را مرهون رشادت و جانفشانی شهدای گرانقدر دفاع مقدس دانست و یادآور شد: شهداو خانواده های آنها حرمت و قداست بالایی دارند و از این روست که امام راحل در این باره تاکید کردند که حتی یک کلمه درشت به خانواده شهدا گفته نشود.

حسینی با بیان اینکه ما به عنوان خدمتگزاران نظام وظیفه پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای گرانبهای شهدا را بر عهده داریم، افزود: شهدا مظهر اقتدار، مقاومت و پایداری هستند و به ما درس شجاعت و ازخودگذشتگی آموختند.

وی با تاکید بر حفظ و حراست از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار داشت: پاسداشت مقام شهدا و یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) به عنوان پرچمدار نهضت انقلاب اسلامی پاسداشت همه خوبی ها و ارزش هاست.

امام جمعه اردکان عنوان کرد: اینک آسایش و امنیت و اقتدار ما مرهون خون شهداست و تداوم راه شهدا و ارزش‌ های انقلاب اسلامی باید از مهمترین برنامه‌های مردم و مسئولان باشد.