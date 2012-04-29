شکیب شیخ‌الملوکی، فرزند سوسن طاقدیس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ مادرم روز چهارشنبه 6 اردیبهشت از بیمارستان مرخص و به منزل منتقل شد. روند بهبودی زخم دستش خوب بوده و گفته شد که برای شستشوی زخم لازم نیست در بیمارستان بستری باشد و این کار می‌تواند در منزل انجام شود.

وی افزود: مادرم در حال حاضر در منزل است و روحیه و حالش هم بهتر از زمان بعد از عمل جراحی است. در حال حاضر هر روز پانسمان دستش، دوباره عوض می‌شود تا محل قطع انگشت شسته و ضدعفونی شود. هر روز پرستاری برای این کار به منزل می‌آید و در انجامش کمک می‌کند. مادرم همچنین باید به فاصله چند روز به بیمارستان هم برود و وضعیتش بررسی شود. به عنوان مثال، او دیروز شنبه به بیمارستان مراجعه کرد و قرار است روز چهارشنبه این هفته هم یک نوبت دیگر به بیمارستان برود.

فرزند سوسن طاقدیس درباره نظر این نویسنده درباره از سر گرفتن نوشتن برای کودکان گفت: او صد درصد شروع به نوشتن می‌کند، اما زمان این امر بستگی به روند بهبودی‌اش دارد. اتفاقا در بیمارستان هم که بستری بود، به ما می‌گفت که دلش برای نوشتن بسیار تنگ شده است. همان‌طور که اشاره کردم، مادرم دوباره قلم را به دست خواهد گرفت، اما این موضوع کمی دیر و زود دارد.

سوسن طاقدیس نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان در سال 1338 در شیراز به دنیا آمد. او فعالیت داستان نویسی حرفه‌ای خود را با نوشتن داستان «بابای من دزد بود» در مجله کیهان بچه‌ها شروع کرد.«با یک گل بهار نمی‌شود»، «قدم یازدهم»، «ته ته ته چاه»، «این طرف زرشک آن طرف تمشک»، «جوراب سوراخ» و «ماه خالش را از کجا آورده است؟» نمونه‌ای از آثار این نویسنده باسابقه کودک و نوجوانان هستند.

این نویسنده ادبیات کودکان و نوجوانان چندی پیش به دلیل جراحت و عفونت در انگشت دستش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد و با انجام عمل جراحی، انگشت وسط دست چپش قطع شد.