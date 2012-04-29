به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی گفت: همزمان با یکصدمین سفر استانی هیئت دولت، نمایشگاه استانی از دستاوردهای سفرهای سه گانه هیئت دولت در مرکز استان برگزار می‌شود.

سید کریم سجادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا دستاوردهای سفرها در حوزه دستگاه خود را در قالب‌های هنری و قابل ارائه نمایشگاهی آماده و همزمان با برگزاری یکصدمین سفر هیئت دولت در نمایشگاه‌ها و رسانه‌ ها ارائه نمایند.

وی از برگزاری نمایشگاه دیگری در راستای هدف یکصدمین سفر هیئت دولت به صورت کشوری خبر داد و گفت: این نمایشگاه با مشارکت کلیه استان‌ های کشور برگزار می‌شود.

سجادی افزود: علاوه بر تبیین ارزش‌های خدمت رسانی توسط دولتمردان، وضعیت پروژه‌های مصوب سفرهای گذشته هیئت دولت نیز در اطلاع رسانی ها مورد توجه باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی کمیته‌های فرعی شش گانه کمیته اجرایی استان جشنواره را، اطلاع رسانی و پشتیبانی و فرهنگی برگزاری نمایشگاه، ارتباطات مردمی و فنی و اقتصادی نام برد.

وی افزود: در این جشنواره بهره برداری کامل از رسانه‌های مکتوب و صدا و سیما برای انعکاس خدمات صورت گرفته، مشارکت همگانی، تهیه و تولید محتوای تبلیغی و ارائه گزارش مسئولین به مردم، صورت خواهد گرفت.

کاهش 4 درصدی مصرف فراورده‌های نفتی در منطقه خراسان شمالی

مصرف فرآورده‌های نفتی در منطقه خراسان شمالی در 11 ماه گذشته سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89، از 4 درصد کاهش برخوردار بوده است.

مدیر شرکت فراورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی، مصرف فرآورده‌های نفتی در 11 ماه سال 1390 را شامل 143 میلیون و 700 هزار لیتر بنزین، 108 میلیون و 600 هزار لیتر نفت سفید، 183 میلیون و 800 هزارلیتر نفت گاز و 6 میلیون 500 هزار لیتر نفت کوره عنوان کرد و افزود: این میزان در سال 89 با کاهش 4 درصدی بنزین، کاهش4 درصدی نفت گاز ، کاهش 50 درصدی نفت کوره و افزایش 2 درصدی نفت سفید روبرو بوده است.

ابوالفضل چلوی دلایل کاهش مصرف را، رعایت الگوی مصرف، برنامه ریزی در توزیع ومصرف فرآورده‌های نفتی، بازدیدهای روتین از مصرف کنندگان جزء وعمده و نظارت دقیق بر مصرف سوخت برشمرد.

وی همچنین به کاهش مصرف فرآورده‌ای نفتی از سوی مصرف کنندگان به دلیل حذف یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: این امر بیشترین تاثیر را در روند کاهش مصرف داشته است.

چلوی، کاهش مصرف در نفت کوره را ثمره مدیریت بهینه در تبدیل سوخت عنوان کرد و گفت: پایین بودن برودت هوا در 4 ماهه پاییز و زمستان در خراسان شمالی یکی ازعوامل رشد مصرف نفت سفید ذکر کرد.

تشریح برنامه‌های بزرگداشت هفته زن و مقام مادر دراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

مشاورمدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان شمالی در امور بانوان با اعلام برنامه‌های بزرگداشت هفته زن و مقام مادر، تجلیل از بانوان فعال در عرصه فرهنگ و هنر، برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب و اهدا کتاب، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و اجرای تئاتر و سرود در هفته زن و مقام مادر را از اهم برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

سلیمه شاهین فر، پیاده روی ویژه بانوان، برگزاری نمایشگاه عکس زن مسلمان، اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، برگزاری محافل انس با قرآن کریم و تجلیل از مادران شهدا هنرمند را از جمله برنامه ‌های هفته زن ذکر کرد.

وی همچین برپایی کارگاه نقد و بررسی عصر شعر، برپایی نشست فرهنگی و عصر فرهنگی، برگزاری کارگاه آموزش عفاف، تجلیل از بانوان محجبه و برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی را از دیگر برنامه‌های اجرایی این ایام توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان شمالی برشمرد.