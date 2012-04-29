به گزارش خبرنگار مهر، محمود اشرفی شنبه شب در همایش یک روزه، سمینار بین‌المللی تازه‌های طب اطفال با شااره به اینکه در حال حاضر پزشکان دنیا توانایی تشخیص ناهنجاری‌های جنین در شکم مادر دست یافتند، اظهار داشت: در اصفهان به دنبال معالجه این ناهنجاری‌های قبل از تولد نوزاد هستیم.

موفق به معالجه سه نوع بیماری شدیم

بنیانگذار جراحی‌های اطفال در اصفهان با اشاره به اینکه در زمان حاضر موفق به معالجه سه نوع بیماری تخصصی اطفال که جزء ناهنجاری‌های مادرزادی به شمار می‌رود در شکم گوسفند مادر شده‌ایم، گفت: خوشبختانه در مطالعات حیوانی که بر روی گوسفند انجام شده نتایج قابل قبولی را گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: تا کنون ما موفق به درمان فسخ دیافراگم در جنین گوسفند شده که این موضوع در دوره بارداری 80 تا 90 روزه گوسفند مادر انجام شده است.

اشرفی با اشاره به اینکه فسخ دیافراگم سبب مشکلات تنفسی در نوزادان می‌شود که علاوه بر آن همچنین بیماری دیگری که کودکان را پس از تولد فلج و سبب بی‌اختیاری ادرار در آنها و مشکلات عصبی می‌شود را در دوران بارداری گوسفند مادر به طور کامل درمان کردیم، افزود: درمان این بیماری در حالی است که بسیاری از این بیماران در حال حاضر جان خود را از دست می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دو نفر از این نوع بیماری در بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان بستری هستند که اگرچه در دوران بارداری بیماری آنها تشخیص داده شده بود اما چون امکان معالجه آن نبوده، هم‌اکنون فلج و مبتلا به مشکلات عصبی هستند که قابل درمان هم نیست.

بنیانگذار جراحی اطفال در اصفهان اضافه کرد: سومین بیماری اطفال که در انجام مطالعات حیوانی آن روی جنین گوسفند انجام شده و به نتایج قابل توجهی را نیز کسب کرده‌ایم، بیماری است که سبب ایجاد دفکت‌هایی در جدار شکم جنین و روده‌های داخل شکمی می‌شود و اگر به موقع تشخیص و درمان نشود مرگ کودک را به همراه دارد.

بنیان‌گذار جراحی‌های اطفال در اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال اجازه شرعی رهبر معظم انقلاب برای درمان ناهنجاری‌های جنین در شکم مادر بوده تا در نهایت بتوان مطالعات انسانی تحقیق را دنبال کرد.

اشرفی در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: در صورت تحقق این امر در سال جاری و با توجه به توانایی پزشکان اصفهانی امکان معالجه بیشتر ناهنجاری‌های جنین در شکم مادر وجود خواهد داشت.