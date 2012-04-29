البرادعی حزب جدید تشکیل داد/ یک هدف مهم در تشکیل حزب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات، محمد البرادعی دریک کنفرانس خبری اظهار داشت: با کمک شخصیت های مطرح جامعه و نمادهای انقلاب 25 ژانویه حزب جدیدی را به نام الدستور تشکیل داده ایم.

البرادعی با بیان این مطلب افزود: روند تشکیل نهایی حزب الدستور یک یا 2 ماه به طول می انجامد و تاکنون شمار اعضای آن به 5 هزار نفر رسیده است.

وی که با تاسیس حزب جدید الدستور وارد عرصه سیاسی مصر شده، خاطرنشان کرد که هدفش از تاسیس حزب الدستور متحد کردن مصری ها است.

البرادعی که یکی از گزینه های ریاست جمهوری مصر به شمار می رفت ماه فوریه اعلام کرد در این انتخابات که قرار است اوایل خرداد ماه برگزار شود شرکت نمی کند.