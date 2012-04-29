به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"مایکل مان"سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره دور دوم مذاکرات ایران و گروه 1+5 در بغداد اظهار داشت: بدیهی است که مذاکرات آتی بدون هرگونه پیش شرطی برگزار شود.

وی افزود: در همین راستا مقامات دو طرف طی هفته های آتی تلاش می کنند شرایط لازم برای برگزاری مذاکرات بغداد را فراهم کنند.

بنابر این گزارش، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این اظهارات را در واکنش به مواضع اخیر "علی اکبر صالحی" وزیرخارجه جمهوری اسلامی در رد هرگونه پیش شرطی در مذاکرات بغداد، اعلام کرده است.

خاطر نشان می شود مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست استانبول (26 فروردین ماه) با تاکید بر مواضع مقتدرانه ایران، اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد لزوم دستیابی ملت ایران به حقوق مشروع خود بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای است.

مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 در استانبول با توافق برای ادامه مذاکرات در بغداد در روز 23 می آتی (سوم خردادماه) پایان یافت.