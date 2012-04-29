سرپرست لیگ شطرنج خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته هشتم لیگ شطرنج خراسان شمالی شش دیدار در محل خانه شطرنج خراسان شمالی برگزار شد.

علی احمدی اظهار داشت: در پایان بازی‌ های این هفته تیم‌ های شیشه سکوریت آریا، پارت سیستم، شرکت برق رادیان و موسسه زبان کیش موفق به شکست حریفان خود شدند.

وی بیان داشت: همچنین دیدار بین تیم ‌های موسسه آموزش عالی حکیمان و بانک سپه با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

احمدی اضافه کرد: علاوه بر این نتیجه تساوی 2 بر2 در رقابت بین تیم‌های هیئت شطرنج گرمه و جاجرم و شرکت سیمان بجنورد نیز رقم خورد.

وی افزود: دیدار تیم‌های پتروشیمی خراسان و مجتمع صنعتی فولاد اسفراین به دلیل غیبت تیم پتروشیمی به زمان دیگری موکول شد.

سرپرست لیگ شطرنج خراسان شمالی تصریح کرد: بر این اساس در پایان رقابت‌های هفته هشتم لیگ تیم شیشه سکوریت آریا با 26 امتیاز همچنان صدر نشین مسابقات باقی ماند.

وی اضافه کرد: همچنین تیم‌های موسسه آموزش عالی حکیمان با 21 و تیم شهیدان آل نبی با 20 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.