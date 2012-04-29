به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زارع صبح یکشنبه در این مراسم گفت: این گفتمان با هدف ارتقای سطح معلومات و تقویت باورهای دینی و مذهبی دانش آموزان در رابطه با مهارتهای زندگی، گفتمان دینی در دبیرستان 29 آبان ساری برگزار شد.



وی بیان داشت: در این گفتمان دینی که بیش از 100نفر از دانش آموزان حضور دارند استاد حجت الاسلام تازه کام در سخنانی با تسلیت ایام فاطمیه پیرامون مهارتهای زندگی بیاناتی داشت.

زارع، داشتن و دانستن مهارتهای زندگی انسان را در برابر ملایمات و ناملایمات زندگی ، آدمی را مانند کوه مستحکم و استوارمی کند و اگر انسان نسبت به زندگی شناخت کافی و لازم را نداشته باشد شخص موفقی نخواهد بود.



وی به ویژگیهای یک شخص موفق اشاره کرد و افزود: برای موفقیت در کارها ابتدا توکل به خدا، و سپس ایمان وتقویت بنیه مذهبی، پشتکار ،برنامه ریزی و نظم در امور از مهمترین کارها است.