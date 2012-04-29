دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاشهای این مرکز تحقیقاتی در زمینه ایجاد گونه های کمیاب گیاهی افزود: با اقداماتی که در این مرکز انجام شد موفق به جمع آوری برخی از گونه های کمیاب گیاهی شدیم و نمونه هایی نیز از بانکهای خارجی تهیه شد.

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی یکی از مشکلات تولید و تکثیر گونه های کمیاب گیاهی را نبود زمین کشاورزی مناسب ذکر کرد و اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی از دهه های قبل نسبت به جمع آوری بذرهای گیاهان بومی کشور اقدام کرده ولی از اینکه چه تعداد گونه گیاهی در معرض نابودی هستند و چه تعداد از این گونه ها منقرض شدند اطلاعاتی در اختیار نداریم.



وی از آمادگی این مرکز برای دریافت نسخه های پشتیبانی (Backup) از بذرهای در حال انقراض خبر داد و یادآور شد: با تجهیزاتی که در این مرکز ایجاد شده است، توانایی نگهداری بذرهای گونه های گیاهی و نمونه های کشت بافت برای طولانی مدت در شرایط منفی 20 درجه و فراسرد را داریم.



فاضلی با اشاره به نحوه نگهداری نمونه های کشت بافت و بذرهای گیاهی، خاطر نشان کرد: نگهداری ذخایر ژنتیکی بر اساس روشهای خاصی صورت می گیرد. برخی از این نمونه ها باید در دمای 4 درجه و برخی دیگر در دمای منفی 20 درجه نگهداری شود. برای برخی از رده های سلولی چون بذرها و میکروارگانیزم ها نیاز به دمای منفی 196 است.



رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی با تاکید بر اینکه برخی از میکروارگانیزمها به صورت لیوفلایز (پودر) برای طویل المدت نگهداری می شود، ادامه داد: در حال حاضر کلیه متدهایی که برای نگهداری ذخایر زیستی نیاز است در این مرکز تحقیقاتی وجود دارد.



وی همچنین با تاکید بر ایجاد بانکی از ذخایر ژنتیکی گونه های کمیاب و نادر جانوری در کشور، یادآور شد: تحقق این امر مستلزم هماهنگی و همکاری میان سازمان محیط زیست و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی است به گونه ای که سازمان محیط زیست اجازه دهد تا محققان این مرکز از بافت جانوران منقرض شده و یا در حال انقراض را نمونه برداری و رده فیبروپلاست این گونه ها را تهیه کنند.



فاضلی با بیان اینکه این نمونه با استفاده از تجهیزاتی که در این مرکز است برای همیشه نگهداری می شود، گفت: این رده ها در شبیه سازی و یا تکثیر گونه های کمیاب جانوری به کار برده می شوند.