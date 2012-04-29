به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیچ لی صبح یکشنبه در همایش آموزشی نحوه مشارکت در تدوین استاندارد ملی افزود: با توجه به ضرورت استاندارد سازی و تدوین یا تجدید نظر استاندارد برخی کالاهای تولیدی یا وارداتی ، این همایش آموزشی برگزار شده است تا ضمن آشنایی صاحب نظران و اساتید دانشگاهها با فرآیند تدوین، از آنها برای مشارکت در تدوین استانداردهای ملی دعوت شود.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان با یادآوری نامگذاری سال جاری از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید کرد: از الزامات استانداردسازی و کنترل کیفیت کالا یا خدمات، تعیین ویژگی و دانستن معیارهاست که همان تدوین استانداردهای ملی یا بروزرسانی و تجدید نظر در استانداردهای ملی است.

قلیچ لی در ادامه گفت: با توجه به اینکه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی یکی از وظایف ده گانه سازمان ملی استاندارد ایران است و نیز با توجه به تصویب قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی همچنین ابلاغ آیین نامه اجرایی آن از سوی دولت که بر اساس آن کالاهای وارداتی و تولیدی باید منطبق با یک استاندارد باشند، تدوین استاندارد همه کالاهای مورد نیاز جامعه حائز اهمیت است .

به گزارش مهر، این دوره با هماهنگی سازمان مدیریت صنعتی ایران –نمایندگی گلستان – برگزار شد .