  1. ورزش
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۷

"مارکو مارین" به چلسی پیوست

"مارکو مارین" به چلسی پیوست

هافبک ملی پوش تیم فوتبال وردربرمن آلمان به چلسی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارکو مارین" که 16 بازی ملی هم در کارنامه دارد در آزمون پزشکی استمفوردبریج شرکت کرده و اسکای آلمان از انعقاد قرارداد 5/6 میلیون یورویی این بازیکن 23 ساله با تیم انگلیسی خبر داده است.

بر پایه گزارش گاردین، این بازیکن اصالتا صرب در سال 2009 از مونش گلادباخ به برمن پیوست و تا ژوئن 2013 با این تیم قرارداد داشت.

مارین که در فصل نقل و انتقالات تابستان به چلسی می پیوندد در خصوص باشگاه جدید خود اظهار داشت: من واقعا اوقات خوبی در تیم برمن داشتم و همبازیان بسیار خوبی داشتم.  با این حال دوست دارم چالش در رقابت های لیگ برتر با تیمی چون چلسی را تجربه کنم.

کد مطلب 1588089

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