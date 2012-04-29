"مارکو مارین" به چلسی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارکو مارین" که 16 بازی ملی هم در کارنامه دارد در آزمون پزشکی استمفوردبریج شرکت کرده و اسکای آلمان از انعقاد قرارداد 5/6 میلیون یورویی این بازیکن 23 ساله با تیم انگلیسی خبر داده است.

بر پایه گزارش گاردین، این بازیکن اصالتا صرب در سال 2009 از مونش گلادباخ به برمن پیوست و تا ژوئن 2013 با این تیم قرارداد داشت.

مارین که در فصل نقل و انتقالات تابستان به چلسی می پیوندد در خصوص باشگاه جدید خود اظهار داشت: من واقعا اوقات خوبی در تیم برمن داشتم و همبازیان بسیار خوبی داشتم. با این حال دوست دارم چالش در رقابت های لیگ برتر با تیمی چون چلسی را تجربه کنم.