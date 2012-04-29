"صدای کتاب" از رادیو معارف به گوش می رسد

مجتبی تونه‌ای، مدیر گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف درباره برنامه‌های این شبکه رادیویی به مناسبت روز معلم و نمایشگاه کتاب به خبرنگار مهر گفت: همه گروه‌ها تلاش کردند تا برنامه‌های متنوعی به مناسبت روز معلم و نمایشگاه کتاب داشته باشند. من اطلاعاتی در ارتباط با برنامه تمام گروه‌ها در اختیارتان می‌گذارم. برنامه "یاد استاد" از 11 تا 13 اردیبهشت ماه پخش می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه "چراغ مطالعه" با موضوع معرفی آثار استاد مطهری و برنامه "پیام ولایت" با محور بیان سخنان مقام معظم رهبری درباره شهید مطهری پخش می‌شود. همچنین برنامه "اندیشه‌های ماندگار" هم اختصاص به گزینده سخنان شهید مطهری دارد.

مدیر گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف با اشاره به برنامه‌های "خانه مهر" و "صبح روشن" افزود: برنامه "خانه مهر" از 19 تا 21 اردیبهشت ماه به تاثیرات و نقش مطالعه در تقویت کانون خانواده می‌پردازد. برنامه "صبح روشن" هم که به بررسی مباحث اجتماعی می‌پردازد از 16 تا 18 اردیبهشت ماه با موضوع آشتی با کتاب و کتابخوانی روی آنتن رادیو معارف می‌رود.

تونه‌ای در پایان افزود: برنامه "صدای کتاب" هم از 13 تا 23 اردیبهشت ماه عصرها در دو بخش و ساعات 17:10 و 19:10 پخش می‌شود. این برنامه زنده است و آخرین اطلاعات در ارتباط با نمایشگاه کتاب را ارائه می‌دهد.

وی اشاره کرد: این برنامه بنا به پیشنهاد شنوندگان و نخبگان طراحی شده است. البته ما هر سال در ارتباط با نمایشگاه کتاب اطلاع‌رسانی داشتیم، اما امسال این برنامه را با توجه به درخواست شنوندگان پخش می‌کنیم تا کسانی که به دلیل مسافت طولانی نمی‌توانند در نمایشگاه حاضر شوند اطلاعات خوبی در اختیار داشته باشند.

مدیر گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف در پایان گفت: سعی کرده‌ایم با توجه به شرایط امروز برنامه‌های متنوعی در ارتباط با یاد شهید مطهری و نمایشگاه کتاب داشته باشیم تا شنوندگان ارتباط خوبی با برنامه‌ها برقرار کنند.