فعالیت 22 پزشک برای درمان ورزشکاران همدانی/ 980 فقره کارت سلامت در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت پزشکی ورزشی همدان گفت: در حال حاضر 22 پزشک و پزشک یار درمان ورزشکاران آسیب دیده همدانی را بر عهده دارند.

رشید حیدری‌ مقدم افزود: این پزشکان از تجربه خوبی در درمان ورزشکاران آسیب دیده برخوردار هستند.

وی عنوان کرد: در راستای افزایش سطح علمی و دانش روز پزشکان ورزشی استان همدان، سمینارهای متنوعی از جمله نحوه برخورد با آسیب‌های ورزشی، تغذیه و مکمل‌های ورزشی برگزار شده است.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی همدان یادآور شد: با راه‌اندازی کلینیک تخصصی پزشکی ورزشی استان همدان نیز میزان خدمات دهی به ورزشکاران آسیب دیده افزایش خواهد یافت.

راه‌اندازی چهار مرکز تخصصی آموزشی در دانشکده پزشکی اسدآباد

رئیس دانشکده پزشکی اسدآباد گفت: چهار مرکز تخصصی آموزشی شامل مهارت‌های بالینی، آزمایشگاه میکروبیولوژی، کتابخانه و سالن اجتماعات با اعتبار یک میلیارد ریال در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بهره برداری شد.

بهزاد ایمنی با اشاره به مشکل کمبود فضای فیزیکی دانشکده خواستار رفع این مشکل شد و گفت: امسال 20 میلیارد ریال اعتبار برای احداث دانشکده اختصاص یافته که در صورت تأمین زمین عملیات ساخت آغاز می‌شود.

ایمنی عنوان کرد: دانشکده علوم پزشکی اسدآباد سال گذشته با 70 دانشجو در سه رشته کارشناسی پرستاری، بهداشت عمومی و کاردانی فوریت‌های پزشکی کار خود را آغاز کرده است.

320 خانواده تحت پوشش کامل موسسه مهدیه همدان هستند

رئیس مرکز تشخیصی و درمانی مهدیه همدان گفت: در حال حاضر 320 خانواده تحت پوشش کامل موسسه مهدیه همدان هستند.

سید محسن موسوی افزود: این تعداد خانوار در زمینه‌های مختلف خوراک، مسکن، پوشاک و از نظر فرهنگی و درمانی تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی به خرید دستگاه MRI در سال 1379 توسط این موسسه اشاره کرد و گفت: ساختمان مرکز MRI همدان نیز با زیربنای دو هزار متر توسط این موسسه خریداری شده است.

موسوی ادامه داد: پس از استقرار دستگاه MRI ، دستگاه آنژیوگرافی که در حال حاضر در بیمارستان اکباتان مستقر است برای تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی ـ عروقی خریداری شد.

رئیس مرکز تشخیصی و درمانی مهدیه همدان با بیان اینکه در چند سال اخیر سه هزار و 500 عمل جراحی قلب باز در همدان انجام شده است، گفت: در طی این مدت دو هزار آنژیوپلاتی انجام شده و 22 هزار بیمار آنژیوگرافی قلب شده‌اند.

980 فقره کارت سلامت در همدان صادر شد

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان گفت: در سال گذشته تعداد 980 فقره کارت سلامت در شهرستان همدان صادر شده است.

فتح‌الله نظری‌ پویا اظهار داشت: در سال گذشته 24 مصوبه در سه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مشخص شد که 20 مورد آن اجرا شده و چهار مورد نیز در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در شهرستان همدان تعداد 980 مورد کارت سلامت صادر شده است، ادامه داد: تعداد 9 مورد نیز پلمب صورت گرفته است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان تأکید کرد: در شهرستان همدان و در بازرسی از اماکن 111 مورد معرفی به مراجع غذایی، 62 مورد نمونه‌برداری غذایی و کشف چهار هزار و 576 کیلوگرم غذای فاسد صورت گرفته است.

ضبط و جمع‌آوری 3544 کیلو موادغذایی فاسد در تویسرکان

سه هزار و544 کیلو مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد در شهرستان تویسرکان کشف شد.

بر اساس این گزارش مواد غذایی فاسد جمع‌آوری شده به صورت کاملاً بهداشتی در محل دفن زباله معدوم شد.

این مواد سال گذشته توسط واحد مهندسی بهداشت محیط و مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان ضبط و جمع‌آوری شده بود.