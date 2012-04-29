به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، خالد مشعل روز گذشته با "مراد موافی" وزیر اطلاعات مصر در قاهره دیدار و درباره اسرای فلسطین و اعتصاب غذای آنها که از 12 روز پیش آغاز شده است، رایزنی کرد.

مشعل دراین دیدار بر ضرورت حمایت کشورهای عربی و جهان از موضوع فلسطین به ویژه اسرای دربند رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

وی در ادامه از مقامات مصری خواست که رژیم اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا این رژیم به قوانین بین المللی مربوط به اسرا پایبند باشد و به عنوان مثال اسرای فلسطینی بتوانند با خانواده های خود دیدار کنند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس امروز یکشنبه قرار است با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و محمد کامل عمرو وزیر خارجه مصر دیدار کند. مسئله اسرای فلسطین و اعتصاب غذای آنها در زندان های رژیم صهیونیستی محور مذکرات امروز مشعل خواهد بود.