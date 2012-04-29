بهرام عبدالحسینی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر مدیریت دبیرخانه بنیاد مهدی آذریزدی اظهار کرد: تغییر مدیریتی در هر موضوعی امری عادی است و مشکل خاصی در زمینه مسئول سابق دبیرخانه وجود نداشت، اما اساسا در دوران مدیریت سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، حکمی برای مسئولیت دبیرخانه برای فردی صادر نشده بود.

وی ادامه داد: با این وجود ما از فعالیت‌های آقای بردستانی در مدت فعالیتشان در دبیرخانه سپاسگزاریم و مسئول جدید نیز فردی است که در زمان حیات مهدی آذریزدی با او مانوس بوده و به وی علاقه و ارادت داشته است. امیدوارم با حضور وی دبیرخانه شکل فعال‌تری به خود بگیرد.

عبدالحسینی همچنین گفت: اولین گام دور جدید فعالیت دبیرخانه پایان ساخت بنای مقبره آذریزدی است که سال گذشته بر اساس فراخوان و مسابقه برگزار شده درباره آن، طرحی نیز در نهایت در این زمینه به تصویب رسید که مراحل ساخت آن تا پایان امسال به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: برگزاری منظم نشست‌های تخصصی در حوزه ادبیات کودک و نیز تاسیس کتباخانه تخصصی کودک و نوجوان به نام آذریزدی در مجتمع امام علی (ع) یزد نیز از دیگر برنامه‌های امسال دبیرخانه بنیاد خواهد بود.

عبدالحسینی درباره آخرین وضعیت بنیاد در شرف تاسیس آذریزدی نیز گفت: مساله فعلی، تعیین اعضای هیات مدیره بنیاد است که تقریبا قطعی شده و جمعی از نویسندگان و نیز مسئولان استانی در آن حضور خواهند یافت تا نهایتا تا چهار ماه آینده شاهد تاسیس و تصویب نهایی اساسنامه آن باشیم.