آمادگی نتانیاهو برای انتخابات زودهنگام / کابینه ائتلافی در آستانه سقوط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "بنیامین نتانیاهو" در روزهای اخیر دیدارهای متعددی را با مشاوران ارشد خود و همچنین تحلیل گران سیاسی داشته و درباره برگزاری انتخابات زودهنگام گفتگو کرده است.

این انتخابات در فاصله میان ماه های نوامبر و سپتامبر برگزار می شود و یکی از دلایل اصلی برگزاری آن تصمیم نتانیاهو برای انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی رژیم صهیونیستی اعلام شده است.

بر همین اساس یکی از موارد اصلاحی مربوط به قانونی موسوم به "Tal Law" است . به موجب این قانون دانشجویان ارتدوکس از دوره سربازی معاف می شوند.

دوره این قانون در ماه آگوست به پایان می رسد و کابینه نتانیاهو درصدد است تا ضمن تمدید آن برخی اصلاحات دیگر را نیز انجام دهد اما دادگاه عالی اسرائیل این قانون را برخلاف قانون اساسی رژیم صهیونیستی دانسته است.

اما سایر احزاب رژیم صهیونیستی از جمله حزب "اسرائیل بیتنیو" به رهبری "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه این رژیم هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات زودهنگام نگرفته اند و لیبرمن اعلام کرده که پس از نشست کنیست در تاریخ 9 می درباره شرکت در انتخابات زودهنگام تصمیم گیری می کند.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از اقدام نتانیاهو برای برگزاری انتخابات زودهنگام ناراحت است از همین رو شب گذشته اعلام کرد : تعهد ما برای ائتلاف با نتانیاهو به پایان رسیده است. ما یک تعهد نیز در قبال رای دهندگان داریم و با توجه به آنکه ائتلاف به وعده های خود عمل نکرده ما نیز باید تصمیم جدیدی اتخاذ کنیم.

"شائل موفاز" رهبر جدید حزب کادیما که رقیب لیکود محسوب می شود نیز در سخنانی خواستار برگزاری این انتخابات در ماه اکتبر شد. احزاب دیگری همچون حزب کار و "مریتز" نیز خواهان منحل شدن کابینه ائتلافی هستند.