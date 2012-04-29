به گزارش خبرنگار مهر ، حمید رضا قاسم زاده صبح امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل این دانشگاه با اعلام این مطلب گفت: توسعه رشته­های تحصیلی در دوره­های تحصیلات تکمیلی از برنامه­های اساسی دانشگاه تبریز بوده به طوری که در مقطع دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد از شهریور سال 87 تاکنون به ترتیب شاهد افزایش 89 و 30 درصدی بوده ایم.

وی همچنین اظهار داشت: تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در همین مقطع زمانی نیز با رشد 136درصدی همراه بوده است.

قاسم زاده ابراز امیدواری کرد: دانشگاه تبریز در روند رو به رشد خود و همکاری اعضای هیئت علمی و اجرای سیاست­های آموزشی و توجه به رویکردهای اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد توانست همچون گذشته نقش اساسی در توسعه علمی کشور ایفا کند.

معاون آموزشی دانشگاه تبریز در ادامه برگزاری میزگردهای تخصصی در سطح، دانشکده ها، برپایی نمایشگاه کتب درسی دانشگاه و معرفی تکنولوژی­های جدید آموزشی، اطلاع رسانی فعالیت­های آموزشی، برگزاری مراسم تجلیل از استادان برتر و کارشناسان نمونه دانشگاه را از جمله اهم برنامه­های پیش بینی شده در هفته آموزش دانشگاه تبریز عنوان کرد و گفت: آموزش نقش اساسی در تربیت دانشجویان و جوانان کشور که در آینده عهده­دار مسئولیت­های اجرایی خواهند بود دارد و بر همین اساس بایستی مسایل آموزشی با دقت نظر طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود.

وی با اشاره به نامگذاری ایام هفته آموزش متناسب با نیازها و برنامه­­ریزی­های مورد لزوم در راستای تبیین نقش و جایگاه آموزش و تجلیل از تلاشگران این حوزه گفت: بر همین اساس ایام این هفته به ترتیب با عنوان آموزش؛ فرهنگ و اخلاق حرفه­ای، 'آموزش، کیفیت و چالشها' با هدف راهکارهای ارتقای کیفیت و همچنین چالش ها و موانع موجود در این مسیر، 'آموزش و شاگرد پروری' 'آموزش، اعتلا و ارتقای جامعه و شهروندان' ،عنوان 'آموزش؛ بنیان پژوهش' ، ' آموزش؛ روش، محتوا و برنامه ها' نامگذاری شده است.