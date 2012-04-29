ثبت احوال برای انتخاب اسامی اسلامی در جامعه فرهنگ سازی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه شنبه دردیدار با رئیس سازمان ثبت احوال و معاون وزیر کشوربا تاکید بر اهمیت نام گزینی در اسلام گفت: در جمهوری اسلامی انتخاب نام باید اسلامی باشد تا فرهنگ نبوی، علوی، فاطمی، حسینی و مهدوی در جامعه بیشتر ترویج شود.
وی با اشاره به اینکه نام فرد نشانگر شخصیت اوست و افراد می توانند از نام و القاب پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) استفاده کنند افزود: انتخاب نام برای فرزندان باید بر مبنای عرف مذهبی و اسلامی بوده و بگونه ای باشد که جلوه بندگی خدا نمایان شود.
امام جمعه اراک گفت: سازمان ثبت احوال در ارائه آمار دقیق و صحیح در جامعه رسالتی سنگین و حساس دارد و باید با ارائه گزارش های علمی و کاربردی به تصمیم گیری مدیران کشور در زمینه جمعیت کمک کند.
نظر شما