ثبت احوال برای انتخاب اسامی اسلامی در جامعه فرهنگ سازی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه شنبه دردیدار با رئیس سازمان ثبت احوال و معاون وزیر کشوربا تاکید بر اهمیت نام گزینی در اسلام گفت: در جمهوری اسلامی انتخاب نام باید اسلامی باشد تا فرهنگ نبوی، علوی، فاطمی، حسینی و مهدوی در جامعه بیشتر ترویج شود.

وی با اشاره به اینکه نام فرد نشانگر شخصیت اوست و افراد می توانند از نام و القاب پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) استفاده کنند افزود: انتخاب نام برای فرزندان باید بر مبنای عرف مذهبی و اسلامی بوده و بگونه ای باشد که جلوه بندگی خدا نمایان شود.

امام جمعه اراک گفت: سازمان ثبت احوال در ارائه آمار دقیق و صحیح در جامعه رسالتی سنگین و حساس دارد و باید با ارائه گزارش های علمی و کاربردی به تصمیم گیری مدیران کشور در زمینه جمعیت کمک کند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور نیز در این نشست از جمع آوری120 میلیون سند در سطح کشور از آغاز فعالیت این سازمان در سال 1297 خبرداد و افزود: از این تعداد یکصد میلیون سند مربوط به ولادت، 20 میلیون سند مربوط به فوت شدگان است.

محمد ناظمی اردکانی با اشاره به صدور کارت ملی هوشمند با فناوری روز از سال 89 و غیر قابل جعل بودن آن گفت: کارت هوشمند همراه با امضا الکترونیکی است که راه سوء استفاده را مسدود خواهد کرد.

وی افزود:پس از استقرار دستگاه های کارت خوان در اماکن عمومی مردم می توانند از کارت هوشمند به عنوان کارت اصلی استفاده کنند.