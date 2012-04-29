به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه اکبرآبادی در حاشیه برگزاری مراسم 90 روز تا المپیک با تاکید بر اینکه فضای ورزش ایران در آستانه بازی‌های المپیک لندن کاملا المپیکی است اظهار داشت: فقط اینکه این فضا به آرامش نیاز دارد و نباید اجازه ورود استرس کاذب به آن را بدهیم. اگر هم فکر می‌کنیم فضا المپیکی نیست به خاطر آرامشی است که در آن برقرار است.

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه " پس چرا برخی ورزشکاران از المپیکی نبودن فضای ورزش ایران گله مند هستند"، گفت: این طور نیست شاید ورزشکارانی که این نظر را دارند کسانی هستند که جزو کاروان المپیکی ایران نیستند وگرنه فضای ورزش ایران کاملا شبیه به المپیک است.

معاونت بانوان در وزارت ورزش و جوانان با ابراز امیدواری از افزایش سهمیه المپیکی ایران خاطرنشان کرد: اردوهای آماده سازی تیم‌ها و ورزشکاران المپیکی به شکل هر چه قوی‌تر برگزار می‎شود تا ورزشکاران بتوانند در بهترین شرایط خود را آماده حضور در بازی‌های لندن کنند.

اکبرآبادی با اشاره به اینکه تعداد ورزشکاران المپیکی زن ایران برای حضور در بازی‌های لندن نسبت به المپیک پکن دو برابر شده است، یادآور شد: ورزش بانوان از نظر تعداد سهمیه صد در صد موفق بوده است ما 6 سهمیه در 8 ماده گرفته‌ایم و همچنان امیدواریم با المپیکی شدن ورزشکاران تیر و کمان و قایقرانی بتوانیم تعداد سهمیه‌های خود را بیشتر کنیم. در کل اینکه راه زیادی در پیش داریم و باید بیشتر تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: هدف ورزش بانوان ایران برای بازی‌های المپیک لندن فقط کسب سهمیه بود نه مدال آوری در این بازی‌ها؛ با کسب سهمیه اثبات شد که ورزش ایران در بخش بانوان هم حرفه‌ای است و رو به جلو حرکت می‌کند.

معاونت بانوان در وزارت ورزش و جوانان با اشاره به صحبت‌های مطرح شده مبنی بر شانس بالای الهه احمدی برای مدال آوری در بازی‌های المپیک اظهار داشت: به نظر من هر دو دختر تیرانداز ایران ( الهه احمدی و مه لقا جام بزرگ) که جزو 10 نفر اول دنیا هستند این شانس را دارند که در المپیک لندن صاحب مدال شوند هر چند که ورزش اصلا قابل پیش بینی نیست.

اکبرآبادی با تاکید براینکه به عنوان معاونت بانوان در وزارت ورزش و جوانان نظارت مستقیم بر عملکرد بانوان المپیکی و چگونگی پیگیری اردوهای آنها دارد، در مورد پوشش بانوان برای حضور در بازی‌های لندن گفت: دغدغه ما برای چگونگی پوشش ورزشکاران زن‌مان در مسابقات رسمی از بین رفته است. حساسیت ما در مورد پوشش ورزشکاران زن فقط مربوط به مسابقات ملی منطقه‌ای می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "ایراد اخیر شما نسبت به پوشش ورزشکاران زن تیر و کمان چه بود؟"، گفت: در مورد ورزشکاران این رشته نگفتیم که نوع پوشش باید تغییر کند در کل اینکه ورزش ایران برای پوشش ورزشکاران زن آیین نامه‌ای دارد که همه باید طبق آن عمل کنند این نه صحبت من است و نه اظهارنظر شخصی.

معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان در مورد پیگیری‌های انجام شده برای حل مشکل پوشش ورزشکاران بسکتبال و ژیمناستیک در میادین بین‌المللی توضیح داد و خاطرنشان کرد: در مورد بسکتبال با شورای المپیک آسیا و فدراسیون جهانی مکاتبه کرده‌ایم. ظاهرا نوع پوشش مورد نظر ما خیلی خوشایند آنها نیست اما در کل اولین گام موفق در این زمینه را می‌توانیم در بازی‌های آسیایی برداریم. در مورد ژیمناستیک هم هنوز به یک چارچوب و مدل کلی که مناسب و ایده آل با شئونات اسلامی ما باشد نرسیده‌ایم.

اکبرآبادی با بیان اینکه پیش از بازی‌های آسیایی گوانگجو برای المپیک لندن برنامه داشتیم یادآور شد: نتیجه این برنامه چند ساله تعداد سهمیه‌هایی است که کسب کردیم. از الان هم برای بازی‌های آسیایی کره جنوبی و المپیک چهار سال آینده برنامه ریزی کرده‌ایم و این موضوع به فرد یا گروه خاصی ربط ندارد.

معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان در پایان تاکید کرد: اینکه پرچمدار ایران در بازی‌های لندن چه ورزشکاری باشد و اصلا زن یا مرد باشد مهم نیست اما شخصا از اینکه یکی از ورزشکاران زن این مسئولیت را به عهده داشته باشد استقبال می‌کنم.