به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمان نیا صبح یکشنبه در نشست کارگروه تخصصی امور سیل، مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب استان ضمن ارائه گزارش وضعیت بارندگی و خشکسالی استان در شش ماهه اول سال زراعی 91-90 گفت: با توجه به اینکه در استان گلستان تنوع اقلیمی بارزی وجود دارد، میزان بارش در سطح استان یکسان نیست.

وی اظهار داشت: این میزان در مجموع طی شش ماه اول سال زراعی جاری 91-90 برابر 465میلی متر و نسبت به مدت مشابه سال زراعی قبل 76 درصد بوده است .

وی در ادامه افزود: با توجه به آخرین پیش آگاهی های صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی به نظر می آید میزان بارش باران در چهار ماه اول سال نرمال و کمتر از نرمال و دمای هوا نیز نرمال و بیشتر از حد نرمال باشد.

شفیعی رئیس گروه حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای گلستان ضمن ارائه گزارش اقدامات این شرکت در خصوص مدیریت بحران سیل گفت: از جمله اقدامات شرکت آب منطقه ای می توان به اعزام دستگاه های سنگین و سبک، بکار گیری عوامل و امکانات پیمانکاران و مشاوران با حداکثر ظرفیت در مدت عملیات اجرایی و همکاری و همیاری مدیران و پرسنل در مراحل بحران اشاره کرد.

در این نشست پیشنهاد شد جهت پیشبرد اهداف این کارگروه و آشنایی با مباحث پایه ای مانند مهندسی رودخانه ها، هواشناسی و... چندین گارکاه آموزشی با همکاری اعضای کارگروه و اداره کل مدیریت بحران استان برگزار شود.