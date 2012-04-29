به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ناصر سراج در ابتدای هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی که صبح یکشنبه برای رسیدگی به اتهامات چهار متهم و شنیدن اظهارات دو مطلع آغاز شد گفت:خبرنگاران می توانند در دادگاه حاضر شوند و بدون نام بردن از فردی از روند دادگاه گزارش تهیه کنند. تخلف از این کار در حکم افترا است.

وی با اعلام اینکه هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی با حکم ویژه رئیس قوه قضائیه آغاز می شود تاکید کرد: ضمن تشکر از اصحاب رسانه برای پوشش جلسات داده باید بگویم اسامی زیادی در دادگاه مطرح می شود که نشانه اتهام به افراد نیست. همچنین اینکه هفته گذشته اسامی برخی افراد در رسانه ها مطرح شد که موجب رفتن آبروی این افراد شد.

در ادامه نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست «الف-گ» یکی از متهمان گفت: آقای «گ» متهم به پرداخت رشوه به میزان بیش از 630 هزار یورو و 700 میلیون تومان است. همچنین تحصیل مال نامشروع یکی دیگر از اتهامات متهم است.

وی ادامه داد: متهم 43 ساله مدیر عامل سابق شرکت تراورس است.