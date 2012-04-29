علیرضا صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی با هدف جلب مشارکت نیکوکاران برای ارتقای سطح درمانی استان تشکیل شده و به زودی شعبه‌ هایی را در شهرستان‌ های مختلف تاسیس می‌کند.

وی اظهار داشت: بهره گیری از توانمندی‌ های مادی و معنوی خیرین در گسترش امور سلامت جامعه با ایجاد فرهنگ پیشگیری مقدم بر درمان و نیز احداث، تکمیل، ترمیم و همیاری در امور مربوط به مراکز بهداشتی درمانی و توسعه خدمات پیشگیری برای ارتقای سلامت و کاهش بیماری‌ ها از اهداف کلی و اساسی مجمع خیرین سلامت است.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی افزود: تاکنون برای جذب بخشی از خدمات و کمک‌ های خیرین به مراکز درمانی خراسان شمالی پیگیری ‌های مفیدی انجام شده که در قالب اهدای زمین برای ساخت مراکز درمانی در سطح استان از سوی خیرین و ایجاد بخش های تخصصی و تجهیزات مورد لزوم در مراکز درمانی مرکز استان بوده است.

وی گفت: از جمله مراکز درمانی خیرساز استان می ‌توان به مرکز دیالیز امام علی (ع) به صورت فعال با 15 تخت و ساختمان مرکز پیوند کلیه امام علی (ع) اشاره کرد.

صفاری افزود: مجموع طرح ‌های درمانی در دست انجام توسط خیرین خراسان شمالی بیش از 14 میلیارد و 457 میلیون و 870 هزار ریال ارزش مالی دارند.

وی یاد آور شد: با توجه به مشکلات و دغدغه‌ های موجود در بخش سلامت و کمبودهای تجهیزات در مراکز درمانی سطح استان خراسان شمالی مجمع خیرین تلاش دارد از حمایت نیکوکاران برای جبران کمبود اعتبارات دولتی استفاده کند.

صفاری گفت: امیدواریم به زودی همایش خیرین استان را برای ارتقای خدمترسانی بیشتر به بخش سلامت خراسان شمالی برگزار کنیم.