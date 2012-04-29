حسین پروین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شهرستان با وجود مرز مشترک با عراق و وجود مرز رسمی پرویزخان و خسروی تاکنون حجم مبادلات کالای بسیاری به این کشور داشته که در مجموع حجم صادرات کالا 168 میلیون دلار با ارزش وزنی 248 تن از مرز رسمی پرویزخان و 10 میلیون دلار به ارزش وزنی 40 هزار تن از طریق مرز بین المللی خسروی به عراق صادر کرده است.

فرماندار شهرستان قصرشیرین افزود: میانگین حجم مبادلات با برآورد روزانه از مرز رسمی پرویزخان بین 800 تا 900 دستگاه کامیون است که از این طریق انواع کالا به این کشور صادر می شود.



پروین تصریح کرد: معمولا این کالاها شامل سیمان خاکستری، کولر آبی، رب گوجه، کفش، هندوانه، کیک و بیسکویت است.



وی افزود: 178 میلیون دلار انواع کالا از طریق مرزهای رسمی و بین المللی پرویز خان و خسروی به عراق صادر شده که این آمار از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین ماه بوده است.



فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: همچنین در مدت یاد شده نیز حجم وزنی مبادلات چیزی در حدود 324 هزار تن بوده است.



پروین تاکید کرد: حجم مبادلات از مرز خسروی به طور میانگین 100 دستگاه کامیون که شامل انواع کالا است که از این میان سیمان خاکستری بیشترین میانگین را خود اختصاص داده است.



وی در پایان افزود: مرز رسمی پرویزخان بزرگترین مرکز صادرات کالاهای غیرنفتی از کشورمان به عراق است که متوسط درصد کل صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به عراق از این مرز صورت می پذیرد.