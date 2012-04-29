به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه و در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی که در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است، «الف-گ» یکی از متهمان در دفاع از خود با رد کردن اتهاماتش گفت: شرکت تراورس پس از خصوصی سازی در دهم اسفند 88 به مه آفرید واگذار شد. او را از گذشته که کامیون خریداری می کرد می شناختم. او می گفت اصل صداقت است و من از این حرف هایش خوشم آمد.

وی ادامه داد: 90 درصد خطوط ریلی کشور را ما نگهداری می کردیم.

متهم افزود: شرکت 158 میلیارد تومان فروخته شد که 100 میلیارد نیز بدهی داشت. شرکت در مجموع 258 میلیارد تومان واگذار شد در حالی که نفر دوم پیشنهاد 62 میلیارد تومانی داده بود.

«الف-گ» با اعلام اینکه مه آفرید قبل از خرید شرکت با معاون وزیر هماهنگ کرده بود که پانزده پروژه به وی واگذار شود، تاکید کرد: پول خرید شرکت در برابر این پانزده پروژه هیچ بود.

مدیرعامل سابق شرکت تراورس افزود: درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. 20 روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد 50.5 درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند.



