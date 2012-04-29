سیاوش حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های ذخیره‌سازی استاندارد موجود در استان اظهار داشت : گلستان از پتانسیل مناسبی در عرصه ذخیر‌ه‌سازی گندم درسطح کشور برخوردار است.

عضوهیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دوکشور ضمن اشاره به ذخیره گندم مورد نیاز درمراکز ذخیره‌سازی استان درخصوص مکانیسم خرید گفت : در سال جاری نیز همچون سنوات گذشته این شرکت با تمهید و پیش‌بینی مراکز خرید متعدد و کمیسیون خرید در سراسر استان آمادگی کامل جهت خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان گلستانی را دارد.

حسین پور از خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت و استاندارد به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مناسب بهبود تولیدات زراعی یاد کرد و افزود : امیدواریم با اجرای این طرح ، کشاورزی کشور به سمت تولید با کیفیت و استاندارد سوق داده شود .



وی عنوان کرد: طبق مصوبه کارگروه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی کشور ، قیمت خرید تضمینی برای گندم های معمولی سه هزار و 950 ریال در هرکیلوگرم و برای گندم دوروم چهار هزار و 150 ریال تصویب و ابلاغ شده است.



حسن پور گفت : با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری با جرات می توان یکی از مهمترین عرصه‌های حمایت از سرمایه ایرانی را حمایت از کشاورزان و به خصوص گندمکاران عنوان کرد.