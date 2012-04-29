به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نخست روز دوم بازیها عراق و کویت به مصاف هم روند و در یک بازی بسیار نزدیک شاگردان اسعد لازم علی سرمربی تیم ملی فوتسال عراق با وجود اینکه در نیمه نخست 3 بر2 از حریف عقب بودند ولی در لحظات پایانی توانستند نتیجه 5 بر 4 به نحو خود عوض کرده و فاتح میدان شوند.

با خاتمه این دیدار عراق در رده بندی مسابقات در جایگاه سوم قرار گرفت و کویت به دلیل دو شکست پیایی در رده آخر ایستاد.

فونسکا: داروی مغرضانه بود

سرمربی تیم ملی کویت در پایان این دیدار در جمع خبرنگاران حضور یافت و در ابتدای صحبت های خود از داوری دیدار کویت و عراق انتقاد کرد و افزود: داروی این دیدار مغرضانه بود و داور نقش تعیین کننده در باخت تیم ما داشت.

لوییس فونسکا با اشاره به اینکه داورها در این دوره از رقابت ها نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند اظهارداشت: در دیدار مقابل عراق، بازیکنان عملکرد خوبی نسبت به بازی در مقابل ایران داشتند که البته این امر با داوری نامناسب نتوانست خواسته های ما را برآورده کند .

وی در ادامه با تبریک به تیم ملی عراق گفت: تیم کویت تیم جوانی است و این دوره از مسابقات می تواند تجربه خوبی برای حضور در سایر رقابت ها باشد.

سرمربی تیم ملی عراق نیز با وجود برد تیم اش در مقابل کویت از عمکرد داوری ها ابراز نارضایتی کرد و گفت: پداوری ها در دو روز گذشته ما نسبت به بازی مقابل تیم ملی اردن اعتراض دادیم ولی با این اعتراض ها نمی توان نتیجه بازی را تغییر د اد .

اسعد لازم علی در عین حال با تمجید از تلاش بازیکنان اش در مقابل تیم کویت عنوان کرد: تیم ملی عراق در این بازی به آنچه که استحقاق آن را داشت، رسید و در مقابل این تیم به پیروزی رسید .

سرمربی تیم ملی عراق از دروازه بان شماره 12 این تیم با نام احمد درید احمد به عنوان بهترین بازیکن میدان نام برد و افزود: وی نقش تعیین کننده در پیروزی این تیم داشت و سعی می کنیم در بازی های آینده بیشتر از این دروازه بان استفاده کنیم.

اردن در دومین روز بازیهای فوتسال غرب آسیا صدرنشین شد

در دومین دیدار روز دوم بازی های فوتسال غرب آسیا که بین تیم های ملی اردن و تیم ملی فوتسال فلسطین برگزار شد، تیم ملی اردن با نتیجه 6 بر یک تیم ملی فلسطین را شکست داد .

در این دیدار تیم اردن در یک بازی برتر توانست در نیمه نخست را با نتیجه 3 بر یک به پیروزی برسد و در نیمه دوم نیز با زدن 3 گل دیگر پیروزی خود را در برابر فلسطین تثبیت کند .

در خاتمه این دیدار سرمربی تیم ملی اردن با حضور در نشست خبری در ابتدا با تقدیر و تشکر از عملکرد دروازبان تیم اش گفت: امروز دروازه اردن کمتر باز شد که این امر را مدیون دروزاه بان و لایه های مناسب دفاعی تیم هستیم .

صلاح جعفر در ادامه با بیان اینکه تیم ما در این دیدار موقعیت های گل زیادی را به هدر داد اظهارداشت: در این بازی موقعیت های بسیاری توسط بازیکنان ما به هدر رفت که این امر با برنامه ریزی های ویژه قابل رفع است .

وی ادامه داد: در بازی های بعدی با برنامه ریزی بیشتر و افزایش تمرکز ، نتیجه تاکتیکی بهتری را داشته باشیم .

فلسطین بدون آمادگی قبلی در مسابقات حاضر شده است

سرمربی تیم ملی فوتسال فلسطین نیز پس از باخت تیم اش در برابر اردن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نباید از تیم فلسطین توقع چندانی داشت گفت: تیم فلسطین اولین بار است که در این دوره از رقابت ها حضور می یابند و بازیکنان این تیم بدون آمادگی قبلی در رقابتها حاضر شده اند ولی تلاش می کنیم در رقابت های بعدی با هماهنگی بیشتری حضور یابند.

محمود نصار با ابراز رضایت از کیفیت رقابت ها و میزبانی شایسته ارومیه افزود: باید از برنامه ریزی مناسب برگزار کنندگان مسابقات قدردانی کرد .

مسابقات فوتسال غرب آسیا با حضور تیم های ملی فوتسال ایران، اردن، عراق، فلسطین و کویت از روز جمعه هشتم اردیبهشت در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه آغاز شده و تا سیزدهم ماه جاری ادامه دارد .