احیا و قرق 51 هزار هکتار از مراتع طبیعی آذربایجان غربی

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قرق و حفاظت از مراتع مهمترین بخش از وظایف این اداره کل است، افزود: در این راستا عملیات قرق و احیا در 51 هزار هکتار از اراضی انجام و در این راستا بیش از 98 آبشخور احداث، 96 چشمه مرمت، 684 هکتار بذر کاری و چرای دام در 93 هزار هکتار ساماندهی شد.

وی عرصه های منابع طبیعی را بستر زیرساختهای توسعه اقتصادی، کشاورزی و دامداری آذربایجان غربی دانست و اظهار داشت: در صدد هستیم با ارتقا سطح حفاظت، قرق و استعدادیابی اراضی مستعد برای سرمایه گذاری و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی بستر منابع طبیعی را برای ارائه خدمت و توسعه آماده کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از 20 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی نیز برای اجرای طرحهای مرتعداری به مجریان و بهره بردارن واگذار شده و در بیش از سه هزار و 800 هکتار از عرصه های ملی کود پاشی انجام شده است.

پیرمرادی با بیان اینکه آذربایجانغربی بیش از دو میلیون هفتصد هزار هکتار عرصه مرتعی و جنگلی دارد، گفت: با توجه به وضعیت خوب بارندگی و وجود مراتع مطلوب، عرصه های منابع ملی شرایط خوبی برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی را داشته که حفاظت، احیا، ارتقا دانش منابع طبیعی و فرهنگ سازی از مهمترین راهکارها برای بهره برداری اصولی از این عرصه ها است.

وی از در دست مطالعه قرار گرفتن بالغ بر 20 هزار هکتار از جنگلهای زاگرس واقع در شهرستان سردشت برای توسعه جنگل کاری خبر داد و گفت: این طرح به منظور تهیه طرح جنگلداری چند منظوره، صیانت از جنگلهای زاگرس ، اجرای پروژه های توسعه جنگل، غنی سازی جنگل با بذز و نهال و مراقبت و نگهداری مناطق احیایی اجرا می شود.

وی در حال حاضر مساحت جنگلهای آذربایجان غربی را بیش از 101هزار هکتار عنوان و با اشاره به اینکه عمده جنگلها در شهرستانهای سردشت و پیرانشهر واقع شده، اظهار داشت: این جنگلها از گونه های بسیار متنوع و نادر تشکیل شده که احیا، حفاظت و مراقبت آن از الویتهای ویژه این اداره کل بوده و در این راستا امسال با مشارکت ارگانها و مردم سطح جنگلها، جلوگیری از تخریب درختان و سرانه فضای سبز را ارتقا می دهیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی ادامه داد: در راستای اجرای همکاریهای مشترک با دفتر امور روستایی استانداری مقرر شده که با همکاری دهیاریها به منظور توسعه درختکاری و فضای سیز روستاها مناطق مستعد شناسایی و معرفی شوند، که در زمینه اجرای طرح بوستان روستایی در بیش از 40 روستا جنگلکاری به مساحت 60 هکتار در اراضی مستعد، شناسایی شده که امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم این طرح امسال اجرایی شود.

پیرمرادی یادآور شد: طی سال گذشته پروژه توسعه جنگل کاری آذربایجان غربی در حوزه شهرستانهای مختلف در بالغ بر 54 هکتار از اراضی به مرحله اجرا در آمد که با احتساب این میزان، سطح جنگلکاری انجام شده استان تا کنون به 657 هکتار رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد کمربند حفاظتی و تعیین حدود عرصه های ملی با اراضی اشخاص طی امسال خبر داد و اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش تعرضات و تخریبات در عرصه های ملی، تعیین مرز بین اراضی ملی و اشخاص طراحی شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی همچنین از اختصاص 14 میلیارد ریال اعتبار برای صیانت از منابع طبیعی و اجرای طرحهای جنگل کاری و آبخیزداری طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای دو بخش جنگل و آبخیزداری اختصاص یافته است.

پیرمرادی افزود: از محل فروش اموال مازاد مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بالغ بر 810 میلیارد ریال اعتبار به حساب صندوق حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور واریز شده که باید با برنامه ریزی بتوانیم سهم استفاده مجریان و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی از این صندوق را در سطح استان ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: با تزریق اعتبارات مورد نیاز به این بخش و تشکیل تشکلهای مردمی در سطح عرصه ها شاهد اقدامات خوب و گسترده در راستای صیانت، توسعه عرصه های ملی و افزایش مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه های طبیعی می شویم.

پیرمرادی یادآور شد: طی سال گذشته از محل اعتبارات افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون ماده 25، بیش از 114 میلیارد ریال برای توسعه عملیات در دو بخش جنگل و آبخیزداری تزریق شده و 10 میلیارد ریال از این اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری و بقیه برای توسعه جنگلکاری اختصاص یافته است.

تولید سالانه 7 میلیون مترمکعب چوب در آذربایجان غربی



وی همچنین از تولید سالانه هفت میلیون مترمکعب چوب در آذربایجان غربی خبر داد و با بیان اینکه آذربایجان غربی مقام دوم تولید چوب را در کشور به خود اختصاص داده، افزود: در کشور بطور میانگین 23 میلیون متر مکعب چوب تولید می شود که آذربایجان غربی پس از استان گیلان با تولید 7 ملیون متر مکعب در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.



وی با بیان اینکه هم اکنون در آذربایجان غربی 20 هزا و 400 هکتار مزرعه چوب وجود دارد که ظرفیت تولید چوب از این میزان 580 متر مکعب است، گفت: مزارع کشت چوب اغلب در چهار شهرستان ارومیه، میاندوآب، نقده و خوی متمرکز بوده و سنوبرهای کشت شده پس از 8 تا 10 سال بریده و به بازار چوب کشور وارد می شوند.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با بیان اینکه در استان 101 هزار هکتار جنگل وجود دارد، این رقم را بسیار پایین تر از میانگین 13 ملیون هکتاری کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در 5 سال آتی 98 هزار هکتار جنگل دست کاشت در نقاط مختلف استان ایجاد می شود.