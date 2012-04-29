نهال پیوندی پکان گردو در خوزستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهال پکان در واقع گردوی قابل کشت در مناطق گرمسیری کشور است که به علت گرایی کم در هیچ نقطه ای از کشور کشت نشده است.

تاکنون در کشت نهال پیوندی تنها 30 درصد احتمال به ثمر نشستن و میوه دادن نهال وجود داشت که با تولید نهالهای جدید این میزان به بیش از 90 درصد رسیده است.



در این روش محققان با قرار دادن کابل داغ در درون زمین زمینه گرایی پیوندک با پایه را در مقایسه با روش قبلی 60 درصد افزایش دادند.



درآمد حاصل از کشت نهالهای جدید سه برابر نهالهای پیوندی قبلی است و این نهال پس از دو سال تلاش محققان خوزستانی تولید و روانه بازار مصرف شده است.



این نهال در مناطق شمالی استان که محدودیتهای شوری ندارند و استانهای با استعداد آبی و خاکی مناسب همچون فارس و گلستان قابل کشت است.



این نهال امسال با تولید دو هزار اصله و ایجاد باغ مادری با سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل تکثیر برای کل کشور است.

