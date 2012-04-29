اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این محصول مهم و راهبردی گیلان در سه بخش تولید، فرآوری و بازرگانی با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می کند.

وی اظهارداشت: حمایت جدی دولت از کشاورزان در زمینه های مختلف تولید تا فروش محصول، رغبت و اشتیاق برنجکاران را نیز برای تولید محصول کیفی تر بیشتر خواهد کرد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: فرسودگی کارخانه های شالیکوبی برنج هرساله زیانهای زیادی را به برنجکاران وارد می کند که باید به این مهم نیز توجهی ویژه شود.

روحی ماسوله اظهارداشت: بدون شک یکی از اصول بنیادین در سیاستگذاریهای دولتها در تمامی ممالک جهان، خودکفایی در تولیدات محصولات استراتژیک بویژه محصولات غذایی است.

وی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی استراتژی خودکفایی در تولید محصولات زراعی بعنوان یک سیاست راهبردی محور تمام فعالیتهای زراعی در کشور قلمداد شد که موفقیتهای بزرگی همچون خودکفایی در تولید گندم را باید نتیجه همین سیاست دانست.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: برای توسعه و خودکفایی تولید محصول استراتژیک برنج باید درصدد تجهیز زیرساختها و تدوین راهکارهای اصولی از قبیل کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد کشاورزان بود.