به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی در ستاد تنظیم بازار استان، انجام برنامه ریزی و هماهنگی در تأمین، توزیع و تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری با تکیه بر توان تولید داخلی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: در این راستا برای حفظ آرامش بازار و تحقق اهداف موضوعه از همه ظرفیت ها بهره گیری می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان در اولین نشست کمیسیون تنظیم بازار استان گفت: از تمام ظرفیت ها برای رصد مداوم بازار در سال جدید استفاده می شود.

رضا غلامی اظهار داشت: با برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم بازار، ضمن ارتباط و تعامل مستمر با سایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط در تولید داخل، از تمام ظرفیت ها و ابزارهای موجود در استان جهت مدیریت بهینه متغیرهای بازار در راستای تأمین و توزیع مناسب، استفاده شده و راهکارهای عملی برای کنترل قیمت ها صورت پذیرد.

وی با بیان این که باید با توجه به اقتضای شرایط برای تنظیم بازار برنامه ریزی صورت گیرد گفت: مدیران اجرایی باید با شناسایی نیازها و در نظر گرفتن شرایط تقاضا در خصوص تنظیم بازار اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری هم چنین نقش رسانه ها و مطبوعات را در اطلاع رسانی به مردم در این زمینه مهم ارزیابی و تاکید کرد: در برآورده شدن یا برآورده نشدن نیازهای مردمی باید واقعیات را مد نظر داشت.

وی همچنین لزوم تشدید و تقویت امر بازرسی و نظارت در اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و تنظیم بازار استان را مورد تاکید قرار داد.

همچنین مقرر شد سازمان تعزیرات حکومتی با هماهنگی واحد بازرسی مجامع امور صنفی و سازمان صنعت، معدن و تجارت، به پرونده های تنظیمی خارج از نوبت رسیدگی کرده و اقدامات لازم در خصوص تنظیم بازار از سوی ادارات مرتبط با جدیت پیگیری گردد.