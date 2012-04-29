به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در حاشیه مراسم 90 روز مانده تا المپیک به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "برخی از فدارسیون‎ها از اوضاع مالی خود گله‌مند هستند و در مقابل هم کمیته ملی المپیک عنوان می‎کند که بودجه المپیکی فدراسیون را پرداخت کرده است. آیا وزارت ورزش و جوانان به این موضوع نظارت می‎کند؟"، پاسخ داد و گفت: البته من چیزی در این زمینه نشده‎ایم!

وی در مواجهه با این صحبت که گله‌مندی فدارسیون‌ها و ورزشکاران توسط خیلی از رسانه‌ها مطرح شده است، اظهارداشت: من در جریان این موضوع نیستیم اما خوب رسانه‌ها دوست دارند مسائلی را مطرح کنند در حالیکه در وزارت ورزش و جوانان این موارد سیر قانونی دارد و با نظم خاصی پیش می‌رود. طبق تصمیمی که شش ماه پیش گرفته شده، بودجه فدراسیون‌ها آنها به موقع پرداخت می‌شود.

وزیر وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تشکیل کمیته پشتیبانی برای المپیک تصریح کرد: اعضای این کمیته در جلسات خود مسائل مالی فدراسیون‌ها را بررسی می‎کنند و ظاهرا مشکلی وجود نداشته است. درکل اینکه باید تلاش کنیم و راهکارهای مالی و غیرمالی در کنار هم در نظر بگیریم تا بتوانیم بهترین نتیجه را در لندن کسب کنیم.

"مدیرعامل باشگاه استقلال به اختلافی با اعضای هیئت مدیره باشگاه دارد و خود به آن اشاره کرده است قصد کناره گیری از این مجموعه را گرفته است. حتی گفته شده که گزینه‏‎های جایگزینی وی نیز معرفی شده‎اند. نظر شما چیست؟"، عباسی در پاسخ به این پرسش گفت: این سئوال مانند همان دانش آموزی است که هر سوالی را مطرح می‏کنند، در پایان هم می‎گوید و اما افغانستان! اینجا هم فضای المپیکی است و در جشن 90 روز مانده تا المپیک می‌گویید و اما فوتبال.

وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان برای تمام رشته‎ها برنامه‌ریزی می‏کند. اگرچه فوتبال به خاطر ظرفیت‎هایی که دارد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد اما در کل اینکه ما توجه یکسانی به تمام تیم‎های دولتی و غیردولتی داریم. پرسپولیس و استقلال هم دو تیم دولتی هستند و شاید به همین دلیل فکر می‎کنید که باید به مسائل مرتبط با آنها ورود کنیم اما از یاد نبرید که این دو تیم هیئت مدیره دارند که مسائل‎شان را بررسی می‎کنند.

وی در مورد بدهی‌های باشگاه پرسپولیس و احتمال خطر کسر امتیاز از این باشگاه گفت: اوضاع مالی پرسپولیسی‎ها خوب است و مشکلی ندارند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین به نشستی که همزمان با مسئولان کمیته ملی المپیک و فدارسیون‎ها داشت اشاره کرد و گفت: از چند ماه پیش تصمیم گرفته شد تا هر دو هفته یا یک ماه یک بار جلسه‌ مشترکی با عنوان ستاد عالی پشتیبانی از ورزشکاران و قهرمانان المپیک با فدراسیون‎های مدال‌آور داشته باشیم و در آن مسائل مالی و پشتیبانی را مطرح و بررسی کنیم.

وی ادامه داد: گزارش‎های ارائه شده در نشست اخیر امیدوارکننده بود. ضمن اینکه مسائل و مشکلاتی هم مطرح شد که باید بررسی و برطرف شوند. در کل اینکه بازی‎های بزرگی مانند المپیک را نمی‎توان با منابع مالی مقایسه کرد. بهتر است به فکر افتخارآفرینی ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک باشیم.

درج نام خلیج فارس روی پیراهن ورزشکاران اعزامی به لندن پیشنهاد یکی از خبرنگاران بود که عباسی در پاسخ به آن تصریح کرد: ملت ایران هیچ گاه اجازه نداده کسی خیال تجاوز و حتی بی‌اعتنایی در ذهن داشته باشد. در زمان‎های لازم هم مردم به خوبی در صحنه ظاهر شده‎اند. نام خلیج فارس از هزاران سال پیش در نقشه‌های جهان به نام ایران بوده و این موضوع را نمی‌توان انکار کرد.

عباسی به بیانیه یوسف کرمی در مورد خلیج فارس اشاره کرد و یادآور شد: بیانیه کرمی دیدگاه کلی ملت ایران را عنوان کرد. درباره حک کردن نام خلیج فارس روی پیراهن کاروان ایران باید بگویم که مسابقات المپیک تابع قوانین جهانی است و اگر این مقررات چنین اجازه‌ای را به ما بدهد این پیشنهاد بسیار خوبی است و می‌توانیم آن را عملی کنیم.

وی همچنین در مورد اینکه در سال تولید ملی قرار است لباس‎های کاروان ورزش ایران از چین وارد شود، اظهار بی‎اطلاعی کرد و گفت: این موضوع را نشنیده‎ام اما پیگیری می‏کنم.

وزیر وزارت ورزش و جوانان در مورد اختلاف این وزارتخانه با فدراسیون فوتبال و مشکلات مالی که به واسطه این اختلاف برای فدراسیون فوتبال ایجاد شده است، تصریح کرد: هیچ اختلافی وجود ندارد و ما هم هیچگونه محدودیت مالی برای فوتبالی‎ها ایجاد نکرده‎ایم.

محمد عباسی در پایان از تعداد سهمیه‎های کسب شده برای بازی‎های المپیک لندن ابراز رضایت کرد و خاطرنشان کرد: تا کنون تعداد سهمیه‎های کسب شده نسبت به دوره پیشین بیشتر شده است و این نشان می‎دهد که فضای ورزش ایران برای حضور در این بازی‎ها مناسب است. ورزشکاران هم از نظر مسائل روحی و روانی در شرایط خوبی به سر می‎برند. با توجه به همه این شرایط احتمال از نظر مدال‌آوری هم شرایط بهتری نسبت به پکن خواهیم داشت.